如何帮宝贝远离手机？这3招你绝对想不到

现如今，科技发达，在生活中，我们常常会看见孩子拿着手机或者平板电脑玩乐。但是，长时间都使用电子产品并不利于孩子的身体健康，那么，如何才能防止孩子对手机上瘾呢？

一、制定孩子使用时间

当家长制止孩子玩手机，很多孩子会又哭又闹。建议家长要提醒孩子还剩多长时间，让孩子有时间概念。规定孩子每日在电子设备上花费的时间控制在30分钟-1小时，家长要严格监督孩子，让孩子慢慢适应，并形成习惯。

二、运用电子产品学习

孩子喜欢玩电子产品，那么父母就教会孩子通过借助电子产品的优势来解决问题，诸如听音乐、使用地图等，同时也可以使用电子产品学习，比如学习英语一类的科教语言类节目。并且在孩子在看诸如动物世界等节目时，父母可以在节假日带孩子去动物园感受大自然，把虚拟的知识与现实结合，更有助于孩子的学习。

三、用其他活动代替电子产品

孩子除了在电子产品上寻求娱乐休闲，父母也要为孩子提供一些其他的活动，培养孩子的兴趣。诸如游泳、慢跑的运动，能够增强孩子的体质；多做亲子活动，陪孩子出去散散步，有助于拉近孩子与父母之间的关系，也能让父母更加了解孩子。

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