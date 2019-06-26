女孩落水后临危不乱，头枕书包救自己一命

夏季温度变高，不少孩子都喜欢玩水，相应的溺水事故也频发，近日湖南衡阳一女孩就经历惊魂一幕，好在落水后冷静处理，才坚持到大人来救援。

事发当日放学后，四年级女生廖新怡和哥哥弟弟一起回家，路过水库的时候，弟弟一不小心，书包掉进了水里。因为弟弟急的大哭，而且书包也紧靠着河岸，所以廖新怡决定尝试捞一下。

水库边沿有不少青苔，非常湿滑，虽然廖新怡一直小心翼翼，但是在快要捡起书包时，脚下一滑掉入水库中。刚掉进水里，廖新怡非常慌张，但是她很快想起老师说过，落水后越是挣扎约会下沉，所以她在水里极力让自己冷静，同时把书包垫在脑后，利用书包的浮力保持仰面朝天的姿势，让自己能自由呼吸。

看到妹妹掉进水里，哥哥赶紧去附近找人，热心群众马上赶到落水点，用竹竿把廖新怡成功救上了岸。足够冷静+老师教导+身边有人，让廖新怡成功获救，不得不说她是幸运的。

暑假期间，缺少了校园的束缚，孩子很可能偷偷跑去附近水库、湖泊游泳，溺水事件不断，但不是所有孩子都像廖新怡这么冷静和幸运，随便一搜就看到很多类似新闻：

“6月7日，石鼓派出所接群众报警称：孩子下午出去玩一直未回家，在黄沙河石鼓乡“石包沱”处发现了三、四个孩子的鞋子和衣服，疑似溺水。随即石鼓乡党委政府和公安民警全力搜救，4名学生被打捞上岸时已无生命体征。”

“6月8日，珠海一个家庭正在进行大聚会，聚会途中一个大人带着6位孩子划船，不料在划船过程中操作不当导致船身侧翻，7人全部落水，岸上的大人看到这种情况，赶紧下水救援，但是还是有一名8岁儿童由于溺水事件过长，抢救无效身亡。”

“6月9日，5名学生中午一起外出游玩，因晚饭时段这几名学生未回家吃饭，学生家长及群众搜寻，最后在供央村新村部河段一小型拦河坝内发现并打捞起5具尸体。”

……

当然家长们不能因为存在危险，就拒绝孩子玩水，毕竟夏季游泳不仅消暑，还能强身健体。而想要两全其美，就需要家长们做好防范，注意以下几点：

1.别去陌生水域，一定选择游泳池，安全性高。

2.尽量选择有安全设备，有救援人员的游泳馆。

3.不要让孩子独自去玩水，家长一定要时刻盯着。

4.坚持使用救生衣、游泳圈，可以降低溺水几率。

5.记得让孩子做些热身运动，可有效避免抽筋问题。

6.教导孩子不要在水里嬉戏打闹，避免呛水窒息危险。

7.尽早让孩子学会自己游泳，还有意外溺水时自救的方法。

当孩子溺水时，该如何救治呢？

1.尽快上岸：从背后接近孩子，并且用手将其头部托出水面，然后再慢慢拖上岸。

2.清理口鼻：若孩子失去意识，那么要及时撬开牙齿，清理口腔和鼻腔里的杂物。

3.倒出积水：大人半跪着，顶住孩子的腹部，随后拍其背部，倒出呼吸道内积水。

4.人工呼吸：及时进行人工呼吸，注意要配合胸外心脏按压，直到孩子恢复呼吸。

5.脱下外套：如果穿着衣服，要及时脱下，以免产生低温伤害，此后需及时送医。

Tips：救落水者一定要从其背后接近，因为人在落水时会抓住一切东西往下按，以期望自己能浮上水面。如果此时从正面接触落水者，施救者很可能被其束缚着手脚，也出现溺水情况。

如果这些情况，那么也要当心！

有些时候孩子在水面安安静静的，不扑腾不求救，但其实他们已经出现溺水情况，需要不及时营救：

1.嘴巴一直在水面附近沉浮。

2.手臂可能前伸，无法划水。

3.在水中直立着，随后下沉。

4.眼神呆滞，无法闭上眼睛。

5.头向前倾，嘴巴在水面上。

6.像是在发呆，呼唤没回应。

总结起来就是一句话，孩子玩水动静很大，如果突然没有了声音，那么就一定有问题。

暑期将至，还是要提醒一句：水边有风险，玩耍需谨慎，若不慎落水，冷静才能自救~

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