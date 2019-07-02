分享十个小诀窍，帮宝贝提高记忆力！

孩子的记忆力除了自身固有的基础，还能通过后天的培养来提高。那么怎样训练孩子的记忆力呢？教你10个诀窍：

一、与宝宝说话前，先喊宝宝名字

培养孩子的记忆力，从孩子年龄还小的时候就要慢慢训练了。父母可以在和宝宝说话前，先通过喊宝宝的名字来巩固宝宝大脑思考的基础，让孩子知道父母准备和自己说话了。亲子之间的活动，交谈、玩耍等等是训练孩子大脑的好方法。

二、抓住孩子记忆强的时间

孩子在睡觉之前的记忆力是很不错哦，家长可以在孩子睡觉前同宝宝观看教育绘本等知识书籍。

三、注意培养方式

培养和提高孩子记忆力并非一步登天，家长不要着急，对孩子的交流与教育要有耐心。注意方式，多与孩子沟通聊天，进行互动。

四、支持与鼓励

当孩子取得进步时，家长对孩子的鼓励更能够加强宝宝的行为。孩子完成家长布置的记忆目标，支持和鼓励会让孩子肯定自己，相信自己。

五、通过歌曲

父母可以通过儿歌来锻炼孩子记忆力。像是一些生活里的小事情也可以编进歌曲里，潜移默化地让孩子记在脑中。等孩子慢慢长大，让孩子自己编歌词，像是洗手、穿衣服等等的生活事情都可以，有助于培养孩子的语言能力。

六、反复训练

孩子感兴趣的歌曲、绘本、故事书等，可以让孩子重复学习，有助于孩子对里面的词汇短语记忆。

七、逐步增加任务量

随着孩子年龄的增长，父母可以适当提高任务量，在孩子2岁半至4岁时可以找一些历史伟人让孩子记忆，锻炼孩子的记忆力。带宝宝在附近散步时，也可以让孩子认路，让孩子记得家的路。

八、给孩子思考的空间

父母可以给孩子一块自己活动的区域，让孩子自己游戏，集中本身的注意力。这段时间，孩子的大脑在运转，更有助于自身的想象力与思考能力的培养。

九、饮食调理

在饮食上，像是坚果类、高蛋白的食物有助于孩子记忆力的提高。

十、睡眠与运动

充足的睡眠对孩子的发育也是密不可分，10点之前务必要让孩子睡觉。学习一段时间就要放松哦，长时间坐在桌子前，也会影响学习质量与记忆能力。平日里也要适量运动，这有助于放松大脑，在后面的学习中能够集中注意力。

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