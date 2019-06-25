新妈第一课：教你读懂BB的肢体语言

对于新妈妈来说，要时常注意宝宝的动作，这有助于读懂他的肢体语言和其他潜台词，这样你就可以及时回应并满足宝宝的需要了。

1.宝宝的肢体语言

宝宝不会用语言来表达自己，但是他们也有自己和你交流的方式。

作为新生儿，他们会经常哭闹。几个月后，他们开始会微笑，然后会“咯咯咯”地大笑。大约5个月后，宝宝开始会模糊不清地牙牙学语。

除此之外，宝宝会用肢体语言来说话，比如扭动身体或用手指。

你很快就能懂得宝宝的各种暗示，了解他不同的哭泣方式，理解他的肢体语言。

2.了解并回应宝宝的肢体语言

如果你观察宝宝身体的各个部位，你可以看到他的脚在踢，手在握，脸上的表情也一直在变化。宝宝的肢体语言会给你重要的暗示，告诉你他的感受以及他需要你做什么。

例如，当宝宝不舒服时，注意他的动作可以帮助你明白是什么让他难过或不舒服。如果阳光直射到他的眼睛里，他可能会扭动身体，企图移开；如果他受到惊吓，他可能会突然抖动胳膊和腿；如果有很大的响声，宝宝可能会吓哭。

你也可以通过观察宝宝对你的回应，发现什么可以有效安抚他。比如，当你对他微笑、给他唱歌或和他交流时，宝宝会显得很放松。

宝宝开始对你笑的时候，最好你也及时地对他笑。笑容让宝宝感受到安全与爱，甚至可以促进大脑发育。

3.从宝宝的暗示中识别感受

宝宝的肢体语言会告诉你，他是完全清醒，准备好玩耍了，还是感到不舒服、烦躁、饥饿，或是处于不同的睡眠阶段。最终，你会理解这些暗示，以及暗示背后宝宝的感受，这有助于你更好地照顾宝宝。

4.和宝宝多交流

宝宝清醒的时候，他们对交流十分有兴趣。

当宝宝表现出他准备好交流和玩耍的时候，你可以平静、有节奏感地和宝宝说话，并且在交流中使用许多面部表情。

甚至在宝宝学会说话之前，宝宝就会用声音做实验。包括用打喷嚏、咳嗽之类的声音引起你的注意。你回应的方式，无论多么幼稚，都会帮助宝宝学会沟通。

值得注意的是，孩子们在沟通的程度上是不同的。性格外向的孩子可能比那些比较安静、慢热的孩子更爱说话。

建议和宝宝多多交流，这可以加强你和孩子之间的关系。

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