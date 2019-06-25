如果你有早产的可能，先看看这篇文章~

如果你发现自己可能要早产，宝宝可能也需要住院一段时间，你情绪复杂是很正常的。你可能既会对孩子到来感到喜悦和爱，但又对孩子早产充满无助、悲伤、内疚、恐惧或担忧。

不要太纠结，和医生或是其他也有早产儿的父母聊一聊，或许能舒缓心情。育姐给大家分享分享下面这些方法，或许能帮助你安抚情绪：

分娩前保持平静

在分娩前，你可能会感到困惑或不知所措。下面的这些方法可以帮助你保持平静：

（1）做呼吸练习、肌肉放松练习。

（2）做一些有助于放松的事情。比如听放松的音乐、散步、画画、阅读或洗个热水澡。

（3）做事情一步一步来。专注于手头上的事情，不要担心明天会发生什么。

（4）多关注积极的事情。比如，以一种平静、充满爱和积极的方式来想宝宝。

（5）接受他人帮助。你可以和家人或朋友或你信任的人聊一聊，也可以咨询医生。

熟悉新生儿重症监护室

孩子可能一出生就要被带往新生儿重症监护室，他的身上可能会挂着各种机器。一开始看上去会很可怕，并且难以接受。

在生产前就参观过新生儿重症监护室，有助于做好心理准备。询问医生是否可以帮忙安排。

和大宝聊一聊

如果你是二胎，去医院之前最好和大宝聊一聊。

告诉他，你为什么要去医院，这样能减少大宝的焦虑和恐慌。大宝有可能能会担心是他让婴儿早产，或者他会染上婴儿的疾病。让大宝知道，他什么也没做，也不会感染婴儿的疾病。

让孩子知道你和小弟弟或小妹妹大概要在医院待多久。给孩子做一个可以自己划掉的日历，告诉他也可以去医院看自己。

向孩子解释为什么生产之后你老是往医院跑，告诉他自己不在时谁来照顾他们。这些答案能让大宝更有安全感。

你也可以给大宝看看bb的照片，让他为bb画画，拉近他们的距离。

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