女子产检查出“寄生胎”，四肢都有但无心无脑

据英国《每日邮报》报道，哥伦比亚一名准妈妈在孕检时，意外发现胎儿体内存在“寄生胎”。因为“寄生胎”只有四肢，但并没有大脑和心脏，医生认为它对胎儿的生命安全会产生威胁，决定实施剖腹产。

做四维彩超，意外发现“寄生胎”

据了解，这名准妈妈名叫莫妮卡·维嘉，33岁，来自哥伦比亚巴兰基利亚市。因为身患妊娠毒血症，严重时会引起肺、肾、肝衰竭，所以在孕35周时莫妮做了四维彩超检查。没想到却意外发现，胎儿肝脏上的“囊肿”竟然是自己另一个孩子。

妇产科医生推断，莫妮卡刚开始怀的是双胞胎，但在细胞分裂时出了问题，导致只有一个胎儿的血管和妈妈的胎盘相连，另一个却连在了姐姐的血管上，然后慢慢被姐姐吸收进了身体里。

“寄生胎”危及胎儿生命，先剖腹再治疗

尽管这个“寄生胎”四肢齐全，但它没有大脑和心脏，实际上是没有生命的。寄生胎发育速度惊人，仅仅过去两个星期就增大了20%-30%。医生认为，如果让“寄生胎”继续生长下去，会导致胎儿内脏损伤危及生命。为了胎儿着想，医生研究后决定，先通过剖腹产手术让孩子生下来，然后再对孩子进行治疗。

怀孕37周时，莫妮卡通过破腹产生下女儿，取名为伊扎玛拉。伊扎玛拉出生后立即做手术，将14克重的“寄生胎”切除。

据了解，手术后一个月，伊扎玛拉的身体已经康复，健康状况良好。

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