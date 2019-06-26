别再说，妈妈爸爸不要你了，把孩子逗哭了你负责吗？

也不知道是从什么时候开始，逗孩子成了大人见到小孩时，必做的一件事，尤其是见到他人的小孩时……

育姐昨天带着熊熊逛超市，遇到了一位孩子他爸的远亲，姑且算作是大表哥。一番普通的寒暄后，不知怎的，他就对熊熊说“你要听爸爸妈妈的话，不然你爸妈就会送把你到我家来，再也不接回去了。”

这话一说，吓得熊熊一直往我身后躲，眼角缀着泪花说“妈妈不要把熊熊送走，熊熊很乖”。听了都心疼。

看见小孩这样的反应，这位大表哥开心地笑了起来，还和育姐说“嘿嘿，和孩子开玩笑呢，你没介意吧？”

介意？我当然介意，像他这样莫名其妙就开始逗孩子的亲戚和朋友，真的不是头一个了。

言语恐吓不要紧？

大人总喜欢用自己的想法去审视小孩子，以为他们年纪小，什么都听不懂，发生在他们身上的事情，长大后都会忘记。或者是干脆看到孩子受委屈的小脸，获得了一种近似变态的满足感。

可其实呢？受过的伤害，造成的心理影响会一辈子跟随孩子，陪伴他们长大、成人。不信你去问一问，很多成年人可是牢牢记得自己小时候被“开玩笑”心痛又害怕的感觉呢。

甚至等孩子们变成父母，童年受到的影响、塑造出的性格会投射在他们对下一代的行为举止上。一代又一代，中国式逗娃又不是什么优良传统，就不用保留了吧！

当孩子们能听懂大人的谈话时，所谓“把你送走”、“你妈不要你了”、“你妈怀了个弟弟”这样的话，看似只是玩笑，大人都知道这不是真的。可是孩子不知道，他没有想过自己是被骗的，因此往往会相信这些玩笑话。而且这些话往往是建立在剥夺孩子的各种权利之上，他们一听，觉得自己的生存受到了威胁，自然会郁闷不开心甚至大哭。

我要没事和你说“你老婆不要你了”、“你老公明天就离家出走”、“你爹妈不认你这个儿子了”，你是不是也觉得我很神经病？那凭什么就能对孩子说一样的话呢？

要孩子去相信很容易，这些逗孩子玩的亲戚和朋友只要随意说一句话就行，可当父母的却要善后。先要停止宝宝们的哭泣，使出安抚抱抱、零食诱惑等十八般武艺安抚情绪，接着再苦口婆心地开导孩子，让他们相信自己没有、不会做出那些事情的。从小到大，为了让孩子确切明白父母是爱他的，我们做出了多少努力，你一句话就毁了，这事我真的忍不了。

之前就有一篇新闻，一个孩子被逗说“你妈妈要了弟弟，就不要你了”，孩子信了，把弟弟从高楼扔了下来，请问说这种话的人要不要被惩处？

这么一番折腾，育姐真的不愿意奉陪，请你们这些亲朋好友不要再对我家孩子说这样的话，赶紧闭嘴吧！

随便喂食没关系？

其实，除了上面这些对宝宝的言语攻击，还有就是随便给宝宝喂东西的“逗”法。带孩子走亲访友，参加酒席是免不了的事情。孩子可爱，就有人会想喂点东西哄他开心。

曾经有妈妈在群里抱怨，自己家孩子居然在酒席上被喂了白酒。当时一位亲戚用筷子沾了点白酒塞到宝宝嘴里，被那位妈妈看见了，当时就没忍住就发飙，场面一度很尴尬。

虽然这种情况下亲朋好友们也没安坏心，再加上不知道乱吃东西对宝宝的危害有多大，还能被理解。但育姐还是想呼吁，这年头连动物园的猴子都不让乱喂食了，我家孩子更不能乱吃东西呀！

宝宝四~六个个月才能开始吃米粉和糊糊，再大一点逐渐接受软烂食物，顺序不能乱。你要给6个月孩子喂肉块，万一噎住了，谁来负责？

下手折腾重感情？

小宝宝粉嫩嫩，胖乎乎的样子总是会引人捏一捏，但有的亲朋好友真的要不把自己当外人了，一声招呼不打就上手。宝宝的脸被捏疼了、捏红了、甚至下手重一点皮肤黏膜都被捏损伤了！何况我都不知道你的手到底之前做过什么，干净不干净，万一宝宝把你手上的细菌吃进去生病了，我找谁说理？

更夸张的是有人要亲宝宝，如果用了化妆品，化学物质可能会刺激宝宝稚嫩的皮肤，胡渣扎宝宝也很疼呀。甚至有人想嘴对嘴亲我宝宝？那更是不可能同意的！有些存在口腔和消化道内的细菌，会通过亲吻唾液传给宝宝，对大人无害，却会让宝宝生病！

恳请各位亲朋好友，不要再随便逗我家宝宝了。你们有本事让孩子哭，有本事把我孩子哄笑吗？

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