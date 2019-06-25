隔代亲的威力有多大？这篇文章很直观

南京有一家子，孩子吃饭挑食还撒泼，爸爸想“教育教育”，家里老人坚决不许；于是爸爸想把孩子带回家“教育教育”，结果逼得爷爷抄起菜刀，拦着他们不给走，最终报警才得以收场。

孩子爸爸内心：爸，有话好好说，您先把刀放下行吗？！

一位妈妈带宝宝出去玩，宝宝外婆隔几个小时就要问宝宝的情况，然后妈妈可怜兮兮地撒娇求安慰：妈，我有点感冒了。他外婆：什么？别传染给我外孙！你注意点！

宝宝妈妈内心：妈啊！我才是你亲生的！

江苏还有个口含输液管的爷爷，孙子生病要输液，他怕凉到孙子，两个小时就一直站着给要输的“液”保温，真是让人感慨万分。据了解，孩子爸妈外出打工，所以爷爷非常疼爱孙子。

很多家长都表示，自从有了孩子，自己在家庭中地位直线下降。没孩子的时候，想吃什么回到父母家，那是有求必应。现在不行了，什么都紧着孩子先来！真的是孩子吃菜，你喝汤。如果你去父母家，连孩子都没带来，还会被说一句：孩子没来，你来干嘛？

网友1：喊了几遍让我妈削个苹果，我妈都没搭理我。然后我儿子在旁边玩耍着说：外婆，削苹果。我妈立马乐颠颠地大声应道：要吃苹果还是梨啊？我儿子喜滋滋地说：梨。一点不乐意的表现都没有，真是欢乐的隔代亲啊……

网友2：他爷爷疼孙子真是疼到心眼里了，除了睡觉时间，几乎都要抱着不撒手，还甜腻腻地整体喊着“宝啊”“宝啊”，我一个当妈的都没他腻乎。

网友3：家里两个孩子全是我爸妈一手带大。宠的一点原则都没有。尤其小丫头，一整天拿个假针筒追着老爷子屁股后玩打针游戏。老爷子屁股一撅老老实实充当假病人，还要配合着哇哇叫。为了逗宝宝，甘心做丑。我不小心磕着踫着孩子，我不被打半死，也要被骂个几天。真是没地位可言了。

哈哈，看了这些“可爱”的爷爷奶奶外公外婆，你有没有想到你们的父母呢？育姐想起了《博人传》里面博人的外公。

他曾经自己的两个女儿要求几乎苛刻，而且不苟言笑，对鸣人这个女婿也是一脸正色。但是一碰上两个外孙，就立刻露出了笑脸。这样的外公也太萌了吧，哪还有当年日向族长的威严样子。

疼爱孩子是好，但是宠爱过度就会害了孩子哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)