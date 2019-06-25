培养高情商宝宝，先做好这些功课

父母都希望将孩子培养成高情商高智商的人，因此在日常生活中会从多方面来引导孩子。这里要提醒大家，当你想要培养孩子情商时，要记住3要3不要原则。



孩子高情商培养遵循三要则

帮助孩子分辨情绪

面对孩子发脾气，父母应该引导孩子说出自己的感受，让他们了解自己此刻是啥情绪。要知道没有人天生就能用语言表达出自己的情绪，这需要教导锻炼。等到孩子能了解分清后，自然也就能控制自己的行为。

提供解决问题的方法

家长在安慰好孩子之后，就要教会孩子处理情绪的方法，家长可以跟孩子一起完成。在追寻解决方法期间，家长应让孩子了解情绪是可以接受的，但某些行为却不能被接受。孩子可以学会自我管理，了解如何用理性去对待负面情绪。

将负面情绪看成跟孩子的联系

越小的孩子越没有办法控制自己的情绪，因此家长可以将孩子出现负面情绪当成是与他们的一次联系。面对孩子的负面情绪，家长首先要表示出同情，这样更容易让孩子感觉父母理解自己，愿意跟父母说心里话，也就更容易纠正孩子不好的行为。

孩子高情商培养遵循三不要原则

不要一味讲道理

很多家长喜欢跟孩子讲道理，告诉他们该怎么做，这样只会起到反效果。要知道孩子学习成长是要时间的，如果父母愿意倾听孩子心声，难过时安慰他们，反而能让他们认识到自己的错误，对情绪的觉察能力也更强，这样他们在以后就能很好地管理自己的情绪。

不要责骂或是无视孩子

孩子还没有办法自我控制情绪，不停责骂或是无视孩子只会让孩子感觉你的情绪对我来说不重要，这对孩子成长并不利。面对情绪化的孩子，家长应做好支持引导工作，这样孩子才能更好地控制情绪。

不要随意评判孩子情绪

有时候父母难以接受孩子的言行举止或是突然而来的情绪，在这种时候父母都不应该去评判孩子的情绪，因为孩子表现出来的每一种情绪都反应出内心想法，任意评判只会让这些情绪失去表达的机会。

培养孩子的高情商有时候并不像父母想的那样难，只要家长遵循上面几个原则，正确对待孩子情绪，那么孩子长大后一定情商高。

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