家有BB，也能安全养狗！内有干货

狗狗是人类的好伙伴，很多家庭都会养狗。但是当女性怀孕生子后，害怕狗会传染疾病或者伤害孩子，所以很多家庭选择忍痛将狗狗送走。那么，狗狗和宝宝是否真的不能共处一室，和平相处呢？其实不然，只要掌握好方法，有宝宝的家庭照样可以安心养狗。

一、狗狗带给宝宝的好处

懂得分享

很多宝宝天生喜欢小动物，看到小狗就会兴奋地挥舞双手，因此如果家里养狗的话，他们会很乐意和狗狗分享食物。如饼干、点心、零食等，只要自己手里有好吃的，就会想给狗狗吃一点，久而久之，就会使宝宝养成乐于分享的性格。

2.哄娃神器

养狗的家庭，宝宝往往会和小狗形影不离。很多宝宝在心情不好时，只要看到狗狗就能高兴起来，所以狗狗可谓是哄娃神器。在宝宝哭闹时，将狗狗带到宝宝身边，宝宝的注意力立马就会转移到狗狗身上，破涕为笑。

3.运动量增多

狗狗可是好动的动物，养狗的家庭几乎每天都要出去遛狗，因此到时可以带宝宝一同出去，由此增加宝宝的活动量。宝宝的活动量增加了，抵抗力就会增强，食欲也会因此增加，可谓是一举多得。

二、养狗的注意事项

了解狗狗的特性

再温顺的狗狗也是动物，也会有攻击性，因此一定要了解家里狗狗的特性，告诉宝宝不要碰触狗狗的敏感部位，如狗狗的嘴或者狗狗的尾巴，避免狗狗发脾气而攻击宝宝。

选择性格温顺的狗

狗狗品种不同，性格也不一样，有些狗狗属于格斗犬，攻击性特别强，如斗牛犬、牛头梗等。有些狗狗则天生温顺，如贵宾、金毛等。家有宝宝的家庭一定要选择性格温顺的狗，最大程度地提高养狗的安全性。

讲卫生

狗狗容易携带寄生虫和细菌，这也是为什么有宝宝的家庭害怕养狗的原因，其实只要将狗狗的卫生讲好，这种情况完全可以避免。首先要经常给狗狗洗澡，修剪毛发，再者要定期给狗狗驱虫、打疫苗等，以免狗狗出现疾病、传染病等情况。

养狗的家庭，除了要将狗狗的护理做好之外，平时还要教育宝宝，要和狗狗和平相处。避免宝宝因为调皮而去伤害狗狗，从而使狗狗做出攻击宝宝的行为。只要这些工作都做到位，相信每个有宝宝的家庭都可以放心、大胆地养狗。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)