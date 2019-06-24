孩子内向不自信，4招即可转变

内向与外向孩子没有优劣之分，外向的孩子在自信表达上面能够有着优势，而内向的孩子则会思考事情严谨一点，更细心。虽然在社交场合上面不怎么出彩，但却在做事上缜密。内向的孩子只是对自己不太自信，而家长则要引导孩子，让孩子内向的优势发挥出来。

父母在自己的主观意识上认为孩子该做什么、不该做什么，让孩子培养成自己理想中的样子。其实，父母这样并没有询问孩子的意见，给予孩子基本的尊重，更不利于孩子性格的发展。对于内向的孩子也是如此，对他的性格容易否认，排斥。

引导发挥孩子的性格潜能，扬长避短，才是父母应做到正确一步。

一、鼓励赞美孩子

孩子不自信，往往不敢去挑战甚至尝试。建议家长先让孩子做孩子能办得到的事情，最好是孩子自己的事情。并且在孩子做到，或者取得进步时，具体的表扬孩子而不是片面性的。内向的宝宝往往心思缜密，在大人表扬时也会注意，因此父母家长表扬孩子应该抓住细节去表扬。

二、引导孩子形成固定的交际圈

很多孩子都是在家里活泼，一旦到了外面就躲在大人后面，害羞的不行。其实孩子出现这种状况，是人际交往的经历不足或是之前的经历影响到了孩子，不晓得该如何去处理。

父母可以为孩子挑选跟合适的小伙伴，鼓励孩子跟小伙伴一起玩耍。若是孩子对外部环境还是害怕，可以请小伙伴来自家玩耍，这样孩子既可以体验人与人之间的相处方式，在家里也相对比较安心。在跟玩伴的相处中，逐渐学习交往的技巧与自信。

三、帮孩子打开话题

孩子不敢不愿意跟别人说话时，家长可以帮孩子引起话题，然后让孩子加入话题中。比如孩子们在玩耍，自家娃不敢去一起玩，家长可以带着孩子与其他孩子打招呼，在慢慢让他融入集体中。

四、游戏策略–角色扮演

孩子的天性是玩，家长可以通过游戏来培养孩子自信心。诸如父母自己创造一个角色扮演游戏，孩子则是这个游戏里的主人公。想让孩子做什么，把这件事当做游戏目标，让孩子挑战。在父母与孩子角色扮演中的一次次游戏中，锻炼孩子的能力，孩子在外碰到类似的情况时便知道如何相处。

只要父母能够正确引导内向孩子的个性，发挥优势，一样值得认同尊重的。

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