有孕后还太“玻璃心”？小心影响胎儿智力

有的孕妈总是心情起伏不定，容易哭泣。话说“玻璃心”偶尔几次没有太大的关系，但如果频繁哭泣，对胎儿健康是不利的。

频繁哭泣，究竟为啥？

1.压力过大

有的准妈咪还没准备好怀孕，怀孕后承受的压力也就随之增加，如果孕妈没有及时调整好，就会对自身以及胎儿的健康造成不良影响。

2.一时间无法适应生理变化

随着怀孕月份的增加，孕妈体重、身材将会发生不小的变化，面对这些变化，爱美的妈妈一时之间难以适应，所以会经常流泪。

3.身体激素发生变化

怀孕后孕妈身体内的激素水平会发生变化，这些变化会让孕妈情绪变得不稳定，容易悲伤哭泣。

4.产检结果不理想

怀孕后，女性需要定期去医院进行产检，听到检查结果不佳时，情绪上难免会有所波动。

孕期频繁伤心，危害随之而来

1.胎儿发育不良

如果长时间处在情绪不佳的状态下，很容易导致胎儿发育不良。

2.胎儿流产或是早产

情绪起伏较大或是经常哭泣很容易导致流产或是胎儿早产。

3.胎儿体重偏轻

当准妈妈心情不好时，宝宝也会不停活动。这就容易导致胎儿体力消耗过多，出生时宝宝体重也会偏轻。

4.胎儿畸形

孕早期，胎儿五官逐渐发育形成，如果这时候孕妈心情不佳或是极度悲伤都容易造成胎儿畸形。

5.宝宝不仅爱哭且脆弱

部分新妈觉得很奇怪，为什么宝宝出生后那么爱哭，稍有动静就变得不安。之所以这样其实是因为妈妈在孕期没有很好地控制情绪，胎宝宝受到孕妈心情影响才会变成这样。

6.智力发育受到影响

如果准妈妈频繁上心，宝宝在出生之后，智力发育也可能会受到不小影响。

孕妈要保持心情愉快，遇到心情不好时要想办法转移注意力，听听音乐或是找人倾诉，尽量让自己的负面情绪得到释放。

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