回应宝宝＝宠孩子？并不会！

婴儿是不会被宠坏的，新生儿哭泣往往意味着他需要你的帮助，如果你可以平静地、及时地给出回应，这能让宝宝觉得这个世界是安全的。

婴儿会被宠坏么

答案是不会。

婴儿确实需要大量的关注。你或许会担心，或总是听到别人说，宝宝一哭家长就屈服或给予过多的关注，会宠坏你的孩子。

但实际上并不会出现这种事，及时回应宝宝的需求并不会养成坏习惯。

很小的婴儿不能有意识地把因果联系起来。他们不会想到，哭泣能让我得到我想要的。

如果宝宝哭闹，很可能是因为他冷了、饿了、不舒服或需要换尿布。也可能他仅仅是想确认你在旁边。宝宝哭闹的时候无视他并不能教会他自己解决问题，因为他还太小了。

回应宝宝很重要

你是孩子成长和发育的全部依靠。

如果你可以平静又及时地回应宝宝的需求，理清他需要什么，或者只是和他在一起，宝宝很快就会相信你能满足他的需求。随着时间的推移，这能帮助他变得自信、有安全感。

那些在生命早期就建立稳定养育关系的婴儿，在学龄前能更好地应对压力。他们往往也与其他孩子相处得更好。成年后，身体和精神也更为健康。

回应宝宝对你也有好处，因为这让你更有成就感。毕竟一直听着宝宝哭压力也很大。

父母要学会平衡

你可能会担心，如果一直抱着哄宝宝睡觉，他就不会养成自己睡觉的习惯。但在宝宝生命最初的几个月里，最重要的事情是帮助宝宝通过平静和持续地回应需求来发展安全的依恋关系。养成习惯这件事，可以稍后再做。

反正大部分新生儿不会按白天和黑夜的模式睡觉，这意味着希望宝宝严格按时间表睡觉不太现实。

一些父母认为，简单的喂养、玩耍和睡眠习惯更有助于宝宝拥有控制感。而另一些人则认为追求灵活性比追求养成习惯更有帮助。

新生儿的睡眠模式

如果你担心过于关注宝宝会宠坏他，尤其是在哄宝宝睡觉方面，多了解一点新生儿睡眠模式会更有帮助。

虽然新生儿平均每24小时有16小时在睡觉，但他的睡眠可能是分小段进行的。经过最初几周的互相了解，你可以逐渐运用一些技巧来教会宝宝长时间的睡眠。

新生儿的喂养

如果你觉得宝宝一直哭着想吃奶，那你大概率是猜对了。宝宝刚出生的日子，每2至4小时就要喂一次。关键是要及时回应，满足宝宝的需要。

平静快乐的喂养时间能让你和孩子建立温暖、信任的关系，这对孩子的发展非常重要。

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