宝宝胆小爱哭，与你的三种行为有关！

生活中，有的孩子胆小爱哭，让父母不知道如何是好。其实，孩子之所以出现这种性格与父母的行为密不可分。

一、随意打骂孩子

孩子还小难免比较活泼好动，稍不注意就会犯错，很多家长会直接采用粗暴的手段，上来就是打骂，这会让孩子变得恐惧，没有足够的安全感，在晚上睡觉的时候也很容易惊醒。而且在跟小朋友一起玩耍时，他们也容易被其它同龄小朋友欺负，这让他们变得更加胆小，长期生活在这样环境下的孩子，长大以后也很容易走上犯罪道路。

二、父母脾气暴躁

现在工作压力大，很多父母在工作中难免会遇到不如意或是不开心的事情，回到家还要面对各种烦心事情，如果这时候孩子犯点错误，家长立马情绪失控，将所有的不满都发到孩子身上，孩子便成为父母的出气筒，这样的孩子就很容易变得胆小。

三、喜欢吓唬孩子

孩子还小，难免会有不听话或是做错事情的时候，有的家长喜欢恐吓孩子，把事情后果扩大化，这样长久下去，孩子就会变得胆小。以后做什么事情都需要父母的陪同，不愿意离开父母的身边，这样孩子的独立性会比较差，对成长不利

教育孩子不能采取粗暴的手法，这样只会让孩子变得胆小爱哭。因此，家长在平时可以多跟孩子交流，周末多带孩子去户外玩耍，增加亲子之间的感情，让孩子了解父母是爱自己的，孩子才会健康成长。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)