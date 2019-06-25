夏日如厕训练大作战，如何让宝宝摆脱纸尿裤？

随着夏天到来，不少妈妈都开始筹划，想要帮孩子“戒掉”纸尿裤，养成自己如厕的习惯。但是当准备开始如厕训练计划的时候，妈妈们却发现，育儿专家有着不同的观点。

有的人说，孩子大小便的事情根本不需要专门训练，因为总有一天孩子自己就不想穿纸尿裤了，到时候自主上厕所就变成了水到渠成的事情。然而也有人说，孩子如厕习惯不会无师自通，需要家长们在合适的时间训练。

面对着“公说公有理婆说婆有理”，我们还要不要训练宝宝正确如厕呢？其实很简单，妈妈们只需要跟着自己的心走。如果妈妈们不介意孩子3、4岁还用纸尿裤，那么就完全可以顺其自然。

有个朋友，孩子4岁前一直都穿纸尿裤，平常从来不在幼儿园上大号，都是等回家后蹲着把大便拉在尿不湿里。直到有一天，孩子自己说不想穿纸尿裤了，然后就给他买了小马桶，没人教就自己坐上去开始解大便。

剩下的一部分人，自然是希望孩子能早点自主如厕，这样可以戒掉纸尿裤，每个月也能省下不小的开支。当然，给宝宝训练如厕也有先决条件的，首先就是要年龄达标，一般在2岁左右。

这是因为2岁以前，宝宝括约肌还没有发育完全，他们无法控制自己的大小便，而且2岁以前的孩子，还没法清楚地表达自己的需求，此时训练如厕有些操之过急。

除了年龄，还要这些要准备

1.提前准备小马桶

既然决定给宝宝进行如厕训练，那么就要准备好小马桶，而且为了避免孩子有排斥心理，要先让他们熟悉小马桶。比如可以把小马桶放在孩子经常活动的区域，或者在大人上厕所的时候，可以让他们观摩学习，并且指着他们的小马桶说：“以后宝宝上厕所也可以坐马桶，你看这个就是你的专用小马桶，是不是很好看……”

2.不再购买纸尿裤

这一点主要是为了给家长下定决定，因为给小孩训练如厕非常麻烦，很可能会有尿床等情况，有些家长可能因此放弃训练，重新穿回纸尿裤，而停止购买，则可以很大程度避免这一情况发生。

3.清晰地表达期望

在要求孩子使用马桶的时候，一定要言简意赅，指令明确，让孩子能清楚明白你的要求。比如当孩子表现出要上厕所的时候，要说：“赶紧去小马桶那！”而不是：“什么？你要上厕所，赶紧把东西放下，跟妈妈去小马桶那，尿出来妈妈给你吃冰淇淋。”后者因为信息量过大，孩子没法完全理解。

4.要保持平常心

在训练如厕的时候，孩子难免会尿湿裤子或者床单，此时家长们要保持平常心，千万不要火冒三丈的冲着孩子嚷嚷：“你怎么回事？又尿裤子了，跟你说了多少遍呢……”更不能动手打孩子。而当孩子成功使用小马桶的时候，也不用夸张地跳起来不停地夸赞孩子，只需要平静地说：“表现不错呀，不用穿纸尿裤是不是很舒服啊~”

最后还要提醒一句，给孩子穿一些方便穿脱的裤子、内裤，孩子便意来的很快，如果裤子难脱就很可能会因为憋不住而尿在裤子上。

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