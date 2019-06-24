短短一周，已造成孩子一死两伤！高空坠物何时休？

6月19日下午三点左右，南京市东宝路时代天地广场，一名10岁左右的小女孩躺在地上，头部一滩血迹，周围的人拼命大喊：“不要睡！不要睡！”究竟发生了什么事？

8岁男童高空抛物，无辜女童惨遭横祸

6月19日下午三点多，住在3号楼的小女孩和往常一样，由外婆陪伴从小学放学回家。祖孙俩刚走到楼下，一路蹦蹦跳跳的小女孩突然就被不知哪层飞来的坠物砸中，倒在了地上，头部血流不止。

还好市民们都很善良，附近培训机构的老师迅速过来帮忙止血，路人们也停下来帮忙，不停地呼唤着小女孩“不要睡”。大约十分钟后，被砸中的小女孩慢慢醒了过来，一直说着疼。画面十分令人揪心，随后110、120先后赶到，将孩子送往医院进行救治。

20日凌晨，南京鼓楼警方发布通告，称“女童在其外婆陪同下行至时代天地广场北侧路面，不幸被楼上一8岁男童高空抛物砸中”。好在被砸伤的小女孩目前生命体征平稳，暂无生命危险。

南京鼓楼警方还提醒大家，高空抛物严重危害他人生命财产安全，希望大家可以严格自律，同时也要教育孩子不要高空抛物，以免造成严重后果。

无独有偶，接连两起高空坠物事件

令人心惊的是，就在这事发生的前一天，在南昌市进贤县军湖路与舒芬街交汇处，也有一名可怜的小女孩被高空坠物砸中了。

6月18下午5点左右，进贤县城管局机动大队大队长吴飞飞和四名城管辅助人员正在日常巡逻，就在这时，他们突然发现舒芬街有一名小女孩满脸是血，小女孩的妈妈颇有些手足无措，不知道怎么办才好。

眼见小女孩的血越流越多，吴飞飞当机立断，用自己的衣服包住小女孩头部，送去了医院。

后来根据询问得知，被砸中的小女孩是当地一名一年级的学生，每天放学之后她都会在菜市场店门口写作业。事发当天，菜市场楼房6楼的墙面瓷砖意外掉落，刚好砸到了这名可怜的小女孩，但是难以确定瓷砖是自然脱掉还是人为抛掷。

目前小女孩也暂无生命危险，只是头部被砸出了一个很大的口子，令人心疼。不过还是要感谢一下热心又灵敏的城管人员，迅速作出反应，让小女孩得到了及时的救治。

玻璃窗从天而坠，深圳男童不幸被砸

虽然这两名小女孩无辜被砸中很可怜，但所幸生命无虞，衷心的祝愿她们可以早日康复。而和这两名小女孩比起来，深圳一名男童就显得更加不幸了。

6月13号，深圳福田一名小男孩和妈妈一起走在路上。上午9点19分左右，这对母子走到一家水果店门口，这时从楼上20楼的位置，一块玻璃窗突然从天而坠，直接砸中了这名路过的小男孩。小男孩妈妈立马丢了伞查看孩子伤势，附近居民很快报了警。

被砸中的小男孩还在上幼儿园，正是最天真活泼的时候，谁能想到会遇到这样的飞来横祸，命运何其无情。小男孩被迅速送往医院紧急抢救，全国人民都在为他祈祷祈福，希望他能渡过这个难关。

然而，不幸的是，在6月16号凌晨，这名小男孩还是离开了这个深爱着他的世界。这个沉重的结果，让所有人都为之揪心。

高空坠物何时休？其杀伤力究竟多大

短短一周时间，高空坠物已经导致了两名女童受伤、一名男童身亡，这惨痛的事实在提醒着我们，必须重视起高空坠物。高空坠物其实十分常见，随手一搜，有关的新闻比比皆是。

更令人愤怒的是，其中大部分甚至还是人为的，特别是以孩子居多。之所以高空坠物事件屡禁不止，是因为相当一部分人并没有意识到高空坠物的杀伤力有多大，一些家长在教育孩子时也存在疏漏。

事实上，即便只是一枚60g的鸡蛋，它的威力也不容小觑。

当它被从4楼扔下时，其杀伤力会令人鼓起肿包；当它被从18楼扔下时，其杀伤力可以令行人头骨破裂；而当它被从25楼扔下时，其杀伤力足以致人死亡。高空坠鸡蛋的杀伤力都已经这么大了，何况酒瓶、砖头甚至灭火器呢？

对于高空坠物致人伤亡，法律是有明确规定的，高空抛物是要追究法律责任的，不可谓不严厉，却仍然有这么多起事件发生。作为社会的一份子，无论我们是什么身份，都应该加强自律，清除高空坠物的隐患。相关部门、物业也应该及时排查、检修，防止意外的发生。

而对于熊孩子，家长、社会和学校都需要承担起责任，加强对孩子的教育力度以及监管力度，要让他们深刻认识到高空抛物的严重后果，以免对他人造成无可挽回的严重伤害！

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