印度54名孩子因脑炎丧命，官员说雨季到了就好

据印度电视台新闻网报道，6月13日晚上，印度卫生部门发布消息称，近期在比哈尔邦出现的急性脑炎症候群（AES）疫情已导致54名孩子丧命，137名孩子入院治疗，感染者数量还在持续增加。

面对危急疫情，官员竟称降雨是解药

面对如此严峻的疫情，当地卫生部门的官员在接受媒体采访时表示，即将来临的雨季不但可以降低疾病的发病率，还可以帮助患儿康复。官员这样说道：“在过去几年里，我们发现炎热的天气会造成脑炎病毒大范围扩散，并且会增加死亡率。而疾风带来的降雨是脑炎疫情最好的解药。”

据悉，截止目前，比哈尔邦有11各地区共发现193例AES，其中穆扎法尔布尔地区的疫情最为严重。比哈尔邦已在中央政府的支持下展开疫情控制工作，以防止其他邦也出现疫情。

急性脑炎多发于婴幼儿，危害严重

斯里克里斯那医学院医生库马尔指出，孩子患上急性脑炎症候群（AES）后，很可能会因为出现低钠和低血糖的症状而身亡。

据了解，急性脑炎脑膜炎症候群是一种对人类健康造成极大威胁的疾病，它病程凶险，有很高的致残率和病死率，婴幼儿是高发人群。到目前为止，这种病的病原组成非常复杂、对人体的危害较大，而且相关的疾病监测资料也很缺乏。

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