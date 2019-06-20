婴儿有点咳嗽怎么办？牢记这几点

新手父母育儿经验不足，面对生病的孩子常常不知道怎么办才好。婴儿有点咳嗽怎么办？下面，育姐就给大家科普正确的应对方法。

婴儿有点咳嗽的具体原因

如果你一直坚持母乳喂养，那么就能有效增强婴儿体质，抵御感冒咳嗽等疾病。但如果在哺乳时，没有采用正确的喂养方式，婴儿就很容易发生呛咳。另外，天气变化剧烈时，婴儿受凉后也会出现咳嗽症状。

婴儿有点咳嗽怎么办

婴儿有点咳嗽，如果不是疾病原因，可以试着改变喂养方式，使用正确的姿势喂奶，看看咳嗽有没有得到改善。如果是受凉引起的咳嗽，建议可以适当给喂点水，从而尽快排出身体里的毒素。提醒大家，婴儿还小，决不能乱用药，否则会对孩子生长发育不利。

婴儿有点咳嗽如何预防

在日常生活中，大家给婴儿穿宽松的衣服为好，这样他不容易出汗。如果孩子出汗较多，应及时帮他擦汗，以免被风一吹就受凉生病。天气较热的时候，可以适当喂一点水，以便加快新陈代谢。

婴儿各器官都还没有发育成熟，大家在照顾宝宝时一定要小心周到。如果发现婴儿有点咳嗽，不要慌乱，找到原因对症处理，孩子自然能很快康复。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)