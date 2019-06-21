好奇心词典：妈妈听到宝宝哭声，会漏奶？

哺乳期的妈妈难免会有漏奶的情况，大部分情况下是因为没有及时给宝宝吃，其它则是一些莫秒奇妙的原因，比如有不少妈妈表示，自己听到宝宝的哭声，就会漏奶。

听到这位妈妈的表述，小编就脑补了漏奶画面，尤其是在户外，听到孩子的哭声奶水就打湿衣服的尴尬，真的是苦不堪言。那么这是特例，还是真的确有其事呢？

先公布答案吧，这确实是真的。

一般来说，产后的几个礼拜，新妈妈的泌乳反射，也就是乳房释放它所分泌乳汁的反射机制，还在适应的过程中，逐渐过渡到只有在感知到宝宝吃奶时才做出反应。而在完全适应之前，很多感官刺激、甚至是思维活动，都可能会引发泌乳反射。

在刚开始的那几个礼拜，听到宝宝的哭声、想念宝宝、闻到宝宝的体香，甚至是坐在宝宝的餐椅上，都可能让你身体分泌催乳素，于是乳汁大量分泌，漏奶问题也随之而来了。

知道了原因，解决方法也就有了，就是多让宝宝吸，次数越频繁，妈妈们泌乳反射就越能够适应宝宝的需求，不自主的泌乳反射也会越来越少，直到最后消失。而在此之前，只能多准备一些溢乳垫，以免衣服被打湿。

当然并不是所有妈妈都有类似的情况，因为母乳喂养的经历各不相同，所以很多妈妈并不担心漏奶，她们更烦恼奶水不足的问题。那么当出现奶水不足的情况，妈妈们该怎么办呢？

1.让宝宝吮吸

宝宝的吮吸动作，会刺激妈妈分泌更多的催乳素，这种激素会让奶量大增。所以越是没奶，越是要多让宝宝吮吸，你的身体会感受到宝宝的需求，开始增加泌乳量。

2.吃药要谨慎

哺乳期妈妈们用药一定要小心谨慎，比如一些抗甲状腺的药物就会影响母乳分泌，所以如果需要吃药，那么一定要先咨询医生，确认该药物能不能吃，能吃多少。

3.注意补充营养

奶水中的营养都来自于妈妈们，所以当妈妈们出现营养不良时，就可能出现奶水不够喝的情况。所以为了保证奶量，妈妈要选择营养价值高、易消化的食物，同时还要注意多摄入水分，母乳大部分成分还是水。

4.保持良好情绪

产后因为激素问题、身体不适、睡眠不足等原因，妈妈们情绪比较脆弱且较不稳定，而这就会影响到母乳分泌。所以在生活中，妈妈们一定要保持良好心态，遇事不要钻牛角尖，家人也要多加体谅，尽量满足妈妈们的需求。

最后再给大家罗列一些奶水不足可选的食物和药物：

食物：

1.五谷杂粮：大米、粟米、玉米面、有“黑珍珠”之称黑米、糙米、小麦面粉、筱麦、甜麦、赤小豆。

2.肉蛋奶类：鸡鸭鱼虾类、猪肉、猪蹄以及肝脏、牛肉、兔肉等。

3.蔬菜类：白菜、花菜、萝卜、马铃薯，地瓜、南瓜等瓜类，菠菜、油白菜、藕、海带、洋葱、淮山等。

4.水果类：苹果、橙子、香蕉，瓜类如香瓜、木瓜、西瓜等,还有草莓、猕猴桃、柠檬。

5.其他：花生、榛子、核桃等。

药物：

1.冬葵子：有下乳之效，对产后乳汁少或排乳难、乳房胀痛等症有较好疗效。

2.王不留行、穿山甲：可治奶水不足和排乳困难等问题。

3.通草：可用于乳汁较少，一般与上面2中的两种药物配合使用。

4.王瓜、土瓜根：治疗母乳少或者乳汁不通顺。

5.滑石：治疗奶水不畅、滑胎。

6.赤小豆：有助于生产时促进胞衣下来、帮助治疗母乳不畅。

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