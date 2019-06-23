孕期腹胀不用怕，试试这五种食物

怀孕初期，部分孕妈早孕反应严重，根本吃不下什么东西，常会有腹胀的不适。育姐这就给大家分享几款可以缓解腹胀的食物：

缓解腹胀的六种食物

1.玫瑰花泡茶

很多孕妈喜欢喝茶，在茶叶中放入几片玫瑰花瓣，这可以起到通气效果。

2.米汤或是大麦粥

米汤、大麦粥对缓解腹胀效果很不错，做法也很简单，一份米加五碗水大火熬煮10分钟，然后再用小火熬煮50分钟，一天分数次吃就可有效缓解腹胀。

3.纤维含量高的食物

菠菜、韭菜、萝卜纤维素含量高，能很好的促进肠胃蠕动。对于腹胀的孕妈来说，食用这类食物可以有效缓解症状。

4.稀释的苹果醋

起床之后孕妈可以先喝一杯柠檬水或是喝上一杯稀释过的苹果醋，这都能促进肠胃蠕动，避免气体产生。

5.莲藕

莲藕有健胃安神的作用，对通气也有效果。腹胀的孕妈可以试试水煮莲藕或是稀饭煮藕。

腹胀不可吃的食物

1.甘蔗

甘蔗含糖量高，孕妈经常食用很容易肚子里面产生气体，而且也会造成孕妈体内酸性代谢增多，影响胎儿健康，所以孕妈要少吃。

2.黄豆

黄豆营养价值虽高，但对于腹胀、消化不良的孕妈来说还是少吃的好。要知道，黄豆中富含的水苏糖等寡糖进入肠道后容易被微生物发酵，产生气体导致腹胀。

3.白菜

白菜含有多种微量元素与纤维素，维生素含量也比较高，但也容易导致腹胀，因此，腹胀的孕妈最好少吃白菜。

4.黑麦

对于怀孕的妈妈来说，黑麦是不错的粗粮。因为里面含有多种孕妈所需的营养元素。但黑麦麸皮所含的糖类不易被人体肠道所吸收，会导致肚子胀气，因此孕妈还是要少吃的好。

腹胀是孕期比较常见的表现，孕妈可以改变饮食结构，适当吃些缓解腹胀的食物，少吃易腹胀的食物。

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