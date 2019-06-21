不管宝宝多大，都要和ta多谈心，对大脑发育好哦~

与宝宝或幼儿经常交流可以帮助他语言和沟通的发展，所以家长要经常和孩子说话。当孩子听到更多的词语时，这有助于提高他们对语言的理解。这不仅仅是能让孩子拥有更好的语言技能，与婴儿交谈也有助于他们的大脑发育，并能帮助孩子长大后在学校表现得更好。

任何谈话对孩子都有好处

你可以从谈论家里的日常琐事开始，任何谈话都对宝宝有好处，所以白天尽量多说话。不过，如果宝宝停止对你有所反应，开始看起来疲倦、不安或脾气暴躁，那就要停下来，选择另一个时间。宝宝的性格也会影响想和你交流的频率。有些婴儿天生比较外向，而有些则比较安静。

什么时候开始说话

尽早开始和宝宝说话，事实上，从出生开始，宝宝就通过倾听和观看你说话来吸收大量信息。即使小宝宝还不会说话，他仍会尝试加入谈话！孩子会通过哭泣、眼神和倾听与你交流。他会叽叽喳喳地说话、微笑、大笑、发出更多的声音并移动身体与你交流。如果你在说话时把全部注意力都放在孩子身上，你会注意到这些试图回应你的行为。通过和孩子温柔地来回交流，你们会加强亲子关系，同时帮助孩子更多地了解世界。

与孩子交谈的技巧

你和孩子在一起的任何时间都是谈话的好机会。这可能是当你换尿布、一起吃午饭、乘车、推婴儿车或在家里闲逛的时候——你不需要花特别的时间聊天。刚开始你可能会觉得自己很傻，但是请坚持下去！以下几点的对话和活动对培养孩子的语言技能很有帮助：

1.注意力集中

关掉干扰。例如，把手机开到静音状态，关掉电视和电脑。听听你的孩子在说什么，即使他说得还不清楚。

2.自然地停下来

如果孩子开始显得疲倦或不安，或者变得暴躁，不要强迫他继续听，再找个时间。另外，你可以使用大量的表达使你的对话有趣和吸引人。你说什么并不重要，重要的是你如何表达。如果可以的话，每天看书，给宝宝讲故事。几个星期后，宝宝会知道这是一个安静而又特殊的时间。

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