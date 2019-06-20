孩子不爱说话，别急！这五个方法真的有用

家里宝宝看见陌生人害怕，不敢跟人讲话；要宝宝和人打招呼，宝宝也是缩在后面不敢上前；看见其他小朋友聚在一起玩，自家宝宝却重来不去。出现这些情况，很多父母不知道怎么办，想要让自家宝宝“金口开言”？试试这几招。

1.父亲是关键

家里的不同角色对宝宝的说话交流能力也有不同影响。专家提出，父亲对培养宝宝的社交能力很大，对宝宝人际交往发展有很大的帮助。因此，爸爸要多花些时间陪伴宝宝，没事就聊聊天，这对孩子的性格培养有很大帮助。

2.玩具玩偶来帮忙

宝宝还小，看见陌生人出现紧张、害怕的情况是正常的。通过给宝宝提供玩具以带来安全感，就可以让宝宝放松下来，消除害怕的情绪。父母也可以借助玩具来引导宝宝与他人聊天，主动介绍自己的玩具，并邀请与其他人一起玩，让宝宝尝试开口。父母不要逼迫宝宝开口，否则效果会适得其反。

3.带孩子绘画

绘画和开口说话是相辅相成的。可以说培养绘画的兴趣能力，既能够发展艺术能力，也能增强孩子的语言能力。家长可以给孩子适合的绘画器具，孩子通过绘画表达自己的想法，父母在宝宝画完后可以与孩子多交流，比如“哇，宝宝画的真棒！这是什么呀？”，再鼓励孩子通过“说”来表达，这也是一种有效的方法。

4.丰富孩子的活动

父母要多带孩子参加各类活动，锻炼孩子与别人的交际能力，表达自己的想法。像是超市里买东西、家里来客人诸如此类的机会让孩子多多接触，多多与陌生人交流。

5.创造说话机会

平日与孩子相处的时候，父母要创造让孩子开口说话的机会。比如在每日的饮食上与孩子沟通，多鼓励孩子说出不同看法。与孩子沟通的时候，尽可能听取考虑孩子的意见，让孩子在这些活动中锻炼说话表达能力。孩子在与父母沟通的途中，也能增进亲子的关系，父母也能更了解孩子的成长情况。

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