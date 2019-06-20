很多妈妈苦苦坚持的夜奶，却被专家打脸了！

不少新手妈妈在产后的心情，迅速由欣喜转变为奔溃的原因之一，就是喂夜奶。孩子隔两三个小时就要哇哇大哭一次，作为“奶牛”的你就要起床，解衣服，喂奶，哄孩子，轻手轻脚放下孩子，回去睡觉。一个晚上循环往复三四次，搁谁都崩溃。

但是，为了孩子的健康成长，保证他营养充足，很多妈妈都在坚持，也有许多妈妈因为身体因素、家人劝阻在“断”和“不断”夜奶之间徘徊。今天育姐就来和大家说说宝宝夜奶到底该不该断！

为什么要断夜奶？

首先第一点，对麻麻来说，那就是累啊！对宝宝来说，这夜奶的负面效果也很多。

第二点：有的宝宝喝夜奶喝着喝着就放纵了，一晚上甚至喝6~7次，妈妈也不管，还觉得宝宝吃得多很健康，殊不知这种过度喂养会诱发婴儿肥胖症，为以后埋下超重的种子。而且过重可能会让孩子早熟，身高增长的时间被缩短，也就达不到目标身高了。

第三点：有些妈妈把夜奶当做安抚宝宝夜间哭闹的唯一办法，要知道新生宝宝在夜里开始哭并不单纯是因为饿了，也有可能是他们还小，睡眠模式还没调整好的正常表现。如果妈妈一昧地用喂夜奶方式来安抚，以后要断奶就会非常艰难。

最后，夜奶让宝宝龋齿的风险大大增加。当已经长牙的宝宝在夜里喝奶时，残留的奶将遗留在口腔和牙齿上，成为牙菌斑的来源。美国牙科学会（ADA）提出：在宝宝萌发第一颗牙齿后，依旧按需夜奶喂养，会增加宝宝龋齿的风险。而美国儿童牙科学会（AAPD）也曾声明：单独母乳喂养可能不会导致儿童早期龋齿的增加，但是母乳喂养和其他碳水化合物混合则具有较高的致龋齿风险。

也就是说，喂奶粉的宝宝更要注意奶水残留导致龋齿的问题，再加上咱们对宝宝口腔清洁的不重视，蛀牙就会找上门。

关于夜奶的那些谣言

虽然上文说到夜奶对宝宝有不少负面影响，但它也不是百害而无一利的。某些关于夜奶的说法则是强行给它“扣帽子”，不存在的好吗！

1.宝宝夜奶会影响睡眠

是真的会影响，不过主要是影响了妈妈的睡眠……

对于新生宝宝来说，他们往往能睡上20个小时甚至更多，而且睡得往往比较浅。这是因为他们的大脑还没有发育完全，醒了睡睡了醒对他们来说是很正常的事情，所以先不用担心叫醒他们会对发育产生不良影响。

不过这也仅限于年龄较小的宝宝，当宝宝的睡眠模式被逐步培养起来后，频繁的夜奶则不利于他们睡整觉。

2.夜奶说明妈妈的奶水不足，没营养

研究发现奶粉喂养的新生宝宝可能3~4个小时需要喂一次奶，而母乳喂养的宝宝这个时间缩短到了1~2小时。这恰恰说明母乳有利于宝宝消化，对器官产生的负担也更小，而不是没营养。当宝宝在睡觉时，奶水被消化了，他自然就会醒来吃奶，毕竟宝宝夜里也是在不停生长着，需要营养物质打基础。

而且，对于新生宝宝来说，妈妈的触摸与拥抱，是他们安全感的重要来源。有时他们起来喝奶，只是为了听到妈妈的心跳，触摸到妈妈的皮肤，闻到妈妈的味道，这一切能让他们感到放松和安心。

另一方面，宝宝的吮吸和抚摸会刺激新手妈妈的泌乳，如果仅仅把接触限制在白天，那么妈妈的泌乳能力或许会因此下降。

要不要断夜奶？什么时候断夜奶？

看完上文，可能有些妈妈会疑问，一会说夜奶让宝宝龋齿，一会又说夜奶促进亲子关系，那到底要不要断夜奶？

这个问题，育姐觉得应该从时间的角度来回答。大多数宝宝在6个月内都需要2次以上夜奶，剩下的娃不是满月就能睡整觉的天使，就是一岁也要频繁吃奶的“小恶魔”。

小月龄时，夜奶是满足宝宝生长发育的硬性需求，但6个月以后，宝宝的睡眠习惯被逐渐培养起来，9个月以后往往就不需要在夜间进食了。

所以！育姐建议，6个月以后开始计划给宝宝断夜奶！

如何判断宝宝是饿了还是其他原因哭闹？

有时宝宝夜里醒来并不是因为饿，你再用奶水安抚就不合适了。咱们可以先拍拍宝宝的背部，做一做抚触，说一说话。如果宝宝能在你怀里睡着，那就只是想和你来个“亲密接触”，不是饿了。

如果宝宝还是哭个不停，而且宝宝的哭声长短均匀、有节律，同时可以张开嘴巴，努力转动头部觅食，那咱们还是乖乖喂奶吧。

关于夜奶，每个宝宝的情况不同，只要你家宝宝能安静睡着不哭闹，哪怕3~4个月也不用特意摇醒孩子起来喝奶。

而一些已经10个月甚至1岁多的宝贝，育姐觉得妈妈们还是不要再喂夜奶了。虽然孩子在自己怀里吃奶，习惯了也是件很幸福的事情，但该放手时就放手啊！让宝宝晚上睡觉前吃得饱一些，学会睡整觉。在完全不影响宝宝生长发育的前提下，自己也不用那么辛苦，何乐而不为呢？

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