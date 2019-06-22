孕期压力知多少？静下来，教你几招缓解

有些压力是有帮助的，因为它给了你面对挑战和完成事情的动力和专注。但是太多的压力会压倒一切，使得处理日常任务变得困难。太多的压力会影响身体、思想和感情。它也会影响你的行为——例如，一些压力过大的人可能会吃得太多或生气。而在怀孕阶段的准妈妈，在面对压力时更需要调节好自我，如此才能保证自身和宝宝的安全。

怀孕期间控制压力的重要性

当你处理好压力时，总体来说，怀孕可能是一段更积极的经历。此外，压力可能对你的健康和宝宝的健康有害。它可以增加早产和儿童健康问题，如哮喘和过敏的风险。但是，如果你能控制压力，你就能降低出生前后自己和孩子的健康风险。

如果你在怀孕期间有控制生活压力和适当的压力管理策略，你也可以在出生后更好地应对新的压力。这些新的压力包括睡眠不足和照顾新生儿的挑战。你无法摆脱生活中的所有压力，但是你可以学习如何识别和应付压力，这可以帮助你有一个更健康的怀孕和更容易管理的生活。

管理压力的小贴士

保证健康的生活方式

做一些轻微的运动，比如散步。除了降低压力外，它还具有全面的健康益处。尽量在可以休息的地方休息，避免太多的活动，比如躺在沙发上，休息一下，放慢脚步也是可以的。做一些让你分心或感兴趣的活动，比如阅读、看你最喜欢的电视节目、烘焙、绘画或其他你喜欢的事情。尽量减轻自己的压力，让自己变得完美。

尝试瑜伽、冥想或放松

如果你不能外出去上课，你可以尝试使用在线或智能手机应用程序。即使是短暂的休息、放松和锻炼也会有所帮助。

寻求家人和朋友的帮助

花时间和那些让你感觉良好并帮助减压的人在一起，周围人的支持可以帮助你管理压力。与其他准父母交流分享，你将会获得更多的帮助

寻求专业的支持

和医生谈谈是什么让你感到有压力，并征求关于你能做什么的建议。

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