那些年，宝宝“恋过”的物，有必要纠正吗？

前阵子，一个两岁男童“沉迷烧水壶”的事情上了新闻。

一个小名臭蛋的男童，从1岁4个月起，就深深迷上了家里不锈钢电水壶。

小小的人儿到哪都提着大水壶，不许别人碰触，睡觉时要把水壶带上床一起握着睡。那画面真是太有意思了。只有确认臭蛋完全入睡了，家人才可以把水壶从他手里撤下。

早上醒来，臭蛋一开口就喊：壶！如果不立刻把水壶交给他，他就哭闹拒绝穿衣；吃奶时也绝不放下手中的大水壶，提着壶吸奶。以至于外出活动，父母都要向相关店家“报备”——这水壶是我们自家的，一会我们还要带出来的。

开始，臭蛋爹妈以为这个一岁多的小家伙，是一时好奇，他很快会见异思迁。但是，半年多了，臭蛋就是对那水壶一往情深。偶尔他玩着玩着把水壶忘了，但是，一想起来，就必须立刻手中有壶；甚至有时候他提出不被支持的要求，爸爸妈妈只要问一句，要这个还是要水壶？臭蛋立刻说：壶！

真是让人哭笑不得，不过小臭蛋真是太可爱了，跟其他小朋友相比，他喜欢的东西也是别具一格啊。

你们有没有发现，自家宝宝或者亲朋的孩子也会特别依恋某个东西，也许是他的某个玩具，也许是他的小被子；也许是妈妈的睡衣，甚至是妈妈的耳朵或者脖子…..

除了玩具，安抚奶嘴、指头、毛毯、被子等柔软的物体也常常受到宝宝们的偏爱。如果不能及时满足宝宝的需求，他就会哭闹、发脾气。

寞寞无尾熊：我们家的人称“毛巾被小王子”，他的毛巾被谁都不能碰，走哪抱哪。

莹莹257593246 ： 我家宝宝是枕头不离手。为了不被他磨坏，就用枕巾在外面包一层。结果枕巾都磨坏三对了，毛都磨没了。终于在三岁的时候，改了。现在只有睡觉的时候搂着了。他是幼儿园里唯一带俩枕头上学的娃。[捂脸][捂脸][捂脸]

容36886008：很多宝宝都是恋物狂，长大了就戒掉了，但这个宝宝恋水壶真的太特别了，可爱可爱

kathy142970899：估计是把这个壶当朋友了，是不是看过关于壶的动画片啊

心雨：我表姐家的宝宝就是，特别喜欢抱着毛毯睡，夏天也要！

那么，宝宝们这种偏爱的行为，是不是就是“恋物癖”？这个让妈妈们苦恼的“怪毛病”，要不要给予纠正呢？

其实宝宝的这种行为并不是大人所说的那种“恋物癖”，而是在婴幼儿时期很正常的行为。

在婴儿时期亲密的照料者会跟宝宝建立起一种安全、信任的依恋关系。一旦和宝宝间的这种依恋关系被打破，宝宝就会从身边寻找一些物品来代替。

这个物品就像宝宝的一个精神依赖，只要他紧紧抓住这个物品，就能从中找到一种安全感。

一般来说，随着宝宝慢慢长大，这种“恋物癖”会在3岁前慢慢消失，只要不影响正常的生活，妈妈们没必要太在意，也千万不要矫枉过正哦。

而父母要做的就是尊重宝宝的心理需求，以及给予恰当地呵护。

你们的宝宝有没有特别迷恋的东西呢？

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