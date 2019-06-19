女子产后情绪失控，将二宝反复摔地致死

据日本共同社报道，近日，日本发生一起令人痛心的案件，一名女子二胎产女后，对孩子产生了厌恶情绪，趁着一个人在家时将孩子反复摔地，致其死亡。

妈妈将二宝反复摔地上，孩子脑挫伤身亡

据了解，这名女子名叫伊藤法子，31岁，来自新潟县长冈市，是一名公务员。6月12日上午，她在家中将3个月大的女儿多次摔在地上，致其头部重伤昏迷。中午11点左右，婆婆上门探望，发现孙女躺在客厅地板上没有动静，孩子的头上有血，呼吸也已停止。女婴立即被紧急送往医院，之后被证实已经身亡。尸检结果显示，她死于脑挫伤。

二胎生女后身心俱疲，被认定是突发事件

当天晚上，警方将伊藤法子逮捕。伊藤法子在接受审讯时供称，二胎生下女儿后，她感到身心俱疲、烦躁不安，每天晚上需起床三次给女儿喂奶更让她失眠。她曾经寻求医护人员帮助，但后来并没有进行任何心理治疗。

事发当天，由于女儿一直在不停哭闹，伊藤法子情绪失控，多次用力将女儿扔向地板，导致孩子头部重伤而死。

因为女婴身上并无旧伤，所以这起虐婴案被认定是突发事件。目前，当地警方正在彻查这起案件。

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