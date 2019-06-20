生而不养，何以为家？

如果你的宝宝在出生前有选择自己父母的权利，你觉得ta还会选择你们做ta的父母吗?

1岁女童被亲生父亲扔下6楼死亡

6月14日深夜，四川省达州市某小区，一名仅1岁大的女童坠楼死亡，经过警方调查发现，是该女童的亲生父亲所为。

据嫌疑人的母亲秦女士介绍，当晚，孩子的父亲张某跑完网约车回家吃晚饭，秦女士正在帮孩子煮奶瓶，就顺嘴提醒张某，要好好挣钱，养活一家三口，并称“家中所有开销都是我们拿钱，父母也上了年纪，再挣不到钱，你有什么用嘛!”此时，1岁大的女童正在哭闹着要睡觉，张某便借口哄睡，一把抱起孩子就扔出了窗外。

秦女士和他的丈夫为了儿子张某结婚买房买车，孩子从生下来到1岁，所有的开销都是老两口的。张某跑网约车，一直没有钱拿回来，而孩子的母亲在物业公司上班，一个月3000多块，也从没有拿过一分钱给孩子用。据秦女士说，两人每天下班就是回来玩手机，偶尔逗逗孩子。

生而不养，说的就是张某和他的妻子二人吧。养育孩子需要花费大量的金钱和心血，但夫妻二人，既没有付出心血，又没有付出金钱，请问他们生孩子干什么?

《何以为家》，对父母最绝望的控诉

前段时间上映了一部电影，名叫《何以为家》，相信很多人都看过。这部豆瓣评分高达9.0的电影，在短短2个小时的时间内，冲击着无数为人父母为人子女的内心。

这部电影讲述的是一名12岁的男孩赞恩，将自己的亲身父母告上法庭的故事。故事中，赞恩的父母在无力养育孩子的情况下，不断的生养，生活的重担压在了赞恩身上。当年仅11岁的妹妹被强行贩卖给商贩为妻时，赞恩离开了自己的家庭。

对于赞恩的父母来说，男孩子生下来就要养家糊口，女孩子生下来可以作为商品买卖，他们自始至终没有考虑过如何去养育孩子、教育孩子，如何去成为一对合格的父母。逼不得已，赞恩将他们告上了法庭。

早前在微博上有这样一个话题也引起了热议：不是什么人都有资格当父母，做父母应该也要考试取得资格证。是啊，现在做什么行业都有准入资格证，为什么父母没有？父母是该给孩子带去快乐和幸福的天使，而不是把孩子带到这个世界来受苦受难的。如果不能给予他们爱，就不要把他们带到这个世界上来。孩子是你的孩子，可孩子也是他自己!

很遗憾，孩子并没有选择父母的权利

荷兰早前拍摄过一部公益短片，叫《孤儿院》。

这个孤儿院不是我们普通定义上，住着没有父母孩子的孤儿院，而是住着没有孩子，等待着孩子来选择的“孤父母院”。

该片讲述了一对姐弟，来到这个孤儿院中面试不同的父母，他们总共见了四对父母：

第一对父母，爸爸在看书，妈妈在打扫卫生，两个人相处的十分和谐，家庭十分温馨。

第二对父母，妈妈和爸爸在厨房中吃饭，两个人有说有笑。妈妈见到姐弟俩，还主动给他们倒橙汁喝。

第三对父母，爸爸和妈妈正推着婴儿车散步，他们看上去非常爱孩子。爸爸看到姐弟来，也十分热情的邀请他们一块儿玩。

第四对父母，妈妈酗酒，爸爸冲着妈妈大吼大叫，家里凌乱不堪。

显而易见，相信很多人都会选择前三对父母。没错，在见到前三对父母时，姐弟俩的嘴上都洋溢着十分纯真的微笑，而见到第四对父母时，那种惊恐的神态在他们脸上一览无遗。

最后他们选择了谁呢？很遗憾，他们没有选择的权利，他们成为了第四对父母的孩子，无论这个家庭、这对父母是什么样的，他们都没得选择。

每个孩子，来到这个世界上，都是来享受生命的。父母作为孩子的避风港，应该保护他们，快乐幸福的长大，而不是带来无穷无尽的噩梦。若生而不养，生而就要承受暴力，不如就放过孩子，别祸害他们好吗！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)