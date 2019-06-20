做到这十点，让宝宝睡眠更安全~

半夜不时醒来检查睡眠中的宝宝，以确保一切正常，相信这是很多妈妈都会干的事。你还可以采取以下简单有效的安全睡眠步骤：

1.让宝宝仰卧睡觉

这是最安全的入睡位置。一旦宝宝可以翻身（大约4-6个月），继续让他仰面睡觉，但是你可以让他自己找到他最爱的睡觉姿势。

2.确保宝宝睡觉时头部不被遮盖

把宝宝放在小床上，把床单收紧，这样就不会盖住宝宝的头，你可以用一个安全的婴儿睡袋代替毯子。

3.避免吸烟

有强有力的证据表明，接触二手烟危害婴儿，怀孕期间和出生后吸烟都会增加宝宝睡眠猝死的可能。

4.使用符合安全标准的小床

只有按照严格的安全标准精心设计的婴儿床才适合宝宝。若是不符合标准会有很多风险，包括铅涂料、小孩子可能被卡住的间隙、栏杆太低孩子可能会爬出去等等。

5.共用一个房间

在头6-12个月，让宝宝睡在自己的婴儿床上跟你们共用一个房间。

6.坚持母乳喂养

母乳喂养可以降低婴儿猝死的危险。不管你的宝宝是母乳喂养还是奶瓶喂养，遵循安全的睡眠习惯仍然是非常重要的。

7.使用结实且合身的床垫

确保床垫和婴儿床的边缘之间没有缝隙，婴儿的头不会卡住。不要使用填充物或衬垫，比如羊皮。如果你用的是手提式床垫，那就只用结实、薄、合身的床垫。

8.避免睡在沙发或临时床上

在沙发上睡觉，不管有没有其他人，对婴儿来说都是非常危险的。还要注意临时的床上用品，要知道宝宝可能会处于危险之中，比如被塞在床垫和墙壁之间，被困在枕头或垫子之间，或者滑倒后头被毯子盖住导致窒息等等。

9.给宝宝穿合适的衣服

过热是一个危险因素，在室内保持宝宝的头部不被覆盖——这样能让宝宝凉爽而不会过热，另外要给他合适的透气的衣服。

10.确保宝宝的护理人员能注重睡眠安全

为了确保孩子的睡眠安全，你需要提高家里其他成员的安全意识，以便全方位保证孩子的平安。

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