孩子犯错后，家长要避免的四大禁忌

孩子犯错后，家长们自然是想了解孩子心中的想法，找到孩子经常犯错的原因，和孩子做朋友。如此一来，就需要和孩子谈话沟通，在交流时下面这几个禁忌大家要避免：

一、揭丑

很多家长却并没有选择好和孩子交流的时机，更是在这些不恰当的时机里去数落孩子，揭丑、比如在吃饭时，对孩子的错误行为进行训斥，或是当着其他人的面数落孩子。

很多孩子在犯错后，他可能意识到了自己的错误，原本期待着被谅解、被宽恕的心情就这样被家长怼了回去，反而会因为家长的训斥，自尊心会被摧毁。

二、唠叨

本来孩子对道理已经了解清楚了，但是家长却一直唠叨个没完，这种重复的刺激会让孩子的大脑皮层产生自动的保护反应，最终家长的唠叨，孩子不仅没有听进去，还容易和父母产生冲突。

很多家长都认为，只有说得越多孩子才能长记性，才能改正缺点。但是实际上家长越尊重孩子，孩子才会越自重，对于自己不当的言行他们会去主动改正，因为孩子明白，只有自己变优秀才能获得他人更多的尊重。

三、向孩子传播糟糕情绪

有些父母因工作或生活遇到的不良情绪迁移到孩子身上，不管孩子做的对或错都不分青红皂白的指责，这种做法只会伤害孩子的自尊心，令亲子关系越来越疏远。

四、谈话像提审

父母责备孩子有时是难以避免的，但是在责备孩子时，一定要记得人事分离，不要因为孩子做了一件错误的事，就将孩子整个人否定。也没必要将教育模式改成提审模式，这反而会让孩子产生抵触情绪。

孩子犯错是常事，家长要宽容孩子的错误，并帮助孩子纠正错误。要知道，每一个孩子都是在不断的犯错与修正中成长。

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