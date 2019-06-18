男子把宝宝残忍抛下屋顶，仅判缓刑不用入狱

据英国《每日邮报》报道，南非一名父亲在和政府拆迁队发生冲突时，竟以1岁女儿作要挟。他当着政府工作人员的面，抓着女儿的脚踝将其扔下屋顶。好在，女童被警察及时接住，并没有受伤。随后，警方以谋杀未遂罪将这名狠毒父亲起诉至法院。但在6月13的庭审中，他仅仅被判处一年有期徒刑缓刑五年，不必入狱。

男子承认指控，但无需坐牢

在6月13日的庭审中，这名父亲承认犯有儿童虐待罪。随后，他被判处一年有期徒刑缓刑五年，同时罚款5000兰特（约合2300元人民币）。

据悉，为了保护女童的隐私，法庭没有公布这名父亲的名字。

因拒绝拆迁，将女儿扔下屋顶

去年，在南非一个小镇上，拆迁队在拆除棚户区违章建筑时和住户爆发了冲突。一百多名群众向拆迁队扔砖头，并用燃烧的轮胎将道路堵住，警方随后赶到现场。

突然，一名男子爬到屋顶上，要求政府工作人员立即离开，否则就将女儿扔下去。屋下还有其他人火上浇油地喊道：“扔！扔！扔！”

只见这名残忍的父亲抓着女儿的脚腕，将其倒吊在半空，几秒后便扔下屋顶。幸好，女婴被现场一名警察及时接住，身体并无大碍。

随后，警方逮捕了这名父亲，并以谋杀未遂罪对他提出指控。警方发言人表示：“因为孩子的安全遭受威胁，我们制定了营救计划，并成功将这名男子逮捕。女婴也被一名警察成功接住。”

目前，这名1岁女婴被交给她妈妈照料。当地社会服务机构正在跟进监督，以保证孩子的安全。据悉，该地区全部违章建筑均已被拆除。

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