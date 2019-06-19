宝宝和宠物的二三事，是帮忙小能手还是捣蛋二货？

李女士有个四岁多的儿子，她本人不打算生二胎，但又怕孩子孤单，竟然突发奇想给儿子买了只小猴子作伴。

结果孩子和猴子同吃同睡，感情特别的好。李女士又开始担心了：猴子毕竟不是人，会不会哪天突然伤害儿子？

李女士的儿子和他的猴子小伙伴

随着人们生活水平上的提高，养宠物的人也是越来越多了。

很多人说，宠物比人简单，整天和人打交道累了，回家能撸一把猫咪或者狗狗该是多么幸福的事啊。育姐也常常被萌宠图片萌出一脸血。

当然，因为想给孩子找个伴而养宠物的也不在少数。其中，喵星人和汪星人当然是主流了，李女士那样的毕竟是极少数。

今天，育姐想和大家聊聊宝宝和宠物的故事。你们家有没有宠物呢，和宠物之间有没有发生什么有趣或者特别的事呢？一起来聊聊吧~

都说狗是人类最忠诚的朋友，这话一点也没错。之前就有一只柴犬走红网络，因为它居然能帮主人带娃！看它娴熟而又轻缓的动作，看那得意而又欣慰的眼神，一直慢悠悠地摇晃着摇篮，哄着小主人入睡。连转头看拍视频的主人的时候，动作都是轻轻的，生怕吵醒了小主人。天啦，真的是暖化了！

睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝

眼里精光一闪：我干得不错吧！快夸我！！！

有狗狗的不妨考虑训练一下？或许平时捣蛋的狗狗还有救？

之前育姐还看过一个动图：紧急事件紧急事件！宝宝尿裤子了，怎么办怎么办？没关系，因为我有帮娃换尿布的小能手！我在这里帮宝宝脱裤子，你去！美国妈妈一个指令，她家的狗狗就飞速跑去叼了块尿不湿回来，那样威武的姿态在育姐脑海中久久没有散去。

除了帮助主人带娃，狗狗们在保护小主人这件事上也是十分英勇呢！

家里新来的年轻保姆虐待小主人，但是主人白天不在家不知道。所以狗狗再次碰到主人和保姆一起的时候，就一直冲保姆狂叫，并且不让主人把小主人交给保姆。男主人没有发现异样，女主人留了个心眼，她在第二天留下录音笔偷偷录音，终于知道了保姆的真面目！

谢谢你，我的老伙计

之前还看过一条新闻，一只娃娃狗居然敢和眼镜蛇搏斗，即使被咬了好几口也不退缩，这都是为了保护最心爱的小主人！幸好主人及时赶到，安抚了哭泣的孩子，又把狗狗送去治疗，注射了血清，相信过不了几个月就可以完全康复！

谁说猫咪就没有力量？之前曾有过猫咪勇斗恶犬救了小主人的监控视频。从视频中可以看出一条突然蹿出的恶犬袭击了正在骑车的小主人，一旁的猫咪看到后，立刻勇敢地扑上去赶走了恶犬，并追出几米，随后又马上赶回来查看小主人的状况。为英勇的猫咪点赞！

恶犬被猫咪打得落荒而逃

这里要提醒下广大家长，即使是家里或者熟悉的场所，也不要放任宝宝一个人哦。前阵子就有个“疑似”神经病女子猛踹了4岁小女孩几脚，造成孩子二级轻伤。小女孩只是在自家店外面玩耍，谁知道飞来横祸。所以，各位家长一定要照看好各自的宝宝哦~

说起来，《夏目友人帐》里面的猫咪老师也是号称夏目的保镖呢。当然，除了做保卫工作，喵星人和汪星人也可以做“和事佬”的嘛。

主人主人，使不得使不得，快放下快放下

主人，别气，气坏了身子就不好了

小主人犯错，惹得主人非常生气，拿起鞋子就要打小主人。狗狗猛地跳上床，大声叫了起来，好像是在说：主人，不可以！又讨好地去扒拉主人手上的鞋子，低低地呜咽几声，又好像在说：主人，别生小主人的气了，她也不是故意的。主人看了挡在面前的狗子一眼，无奈地扔掉了手中的“凶器”。

这位小主人一定要对狗子好啊，它都为了你敢藐视主人的威严了。

主人，不可以！

主人，别生小主人的气了，她也不是故意的

就知道主人你最好了！

还有只善于“抱大腿”的猫咪，在男主人抄起扫把要揍孩子的时候，它一边喵喵地叫着，一边又去抱住主人的大腿，不给他走，然后还会用嘴去咬主人的裤脚，显得特别可怜。主人不知道该生气还是该笑呢~

就这样，又一场危机化解了。果然，“萌”能“统治世界”啊，哈哈哈。

不打，不打，别打小主人

宠物养久了，就成了能陪伴我们的家人。不得不说，夏目也是在遇见猫咪老师之后，才逐渐变得开朗起来，并有了一些交心的朋友。

但是决定养宠物的家庭一定要做好长跑准备，不能因为“铲屎”“掉毛”等事随意遗弃他们。出门，也要看好自己的狗狗哟~

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