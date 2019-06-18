如果你正在备孕，建议你多吃它~

大豆是一种原产于亚洲的豆类。数千年来，大豆一直是传统的亚洲饮食。事实上，有证据表明大豆早在公元前9000年就已在中国种植。今天，大豆被广泛消费，不仅可以作为植物蛋白的来源，而且也是许多加工食品的成分。然而，大豆仍然是一种有争议的食物——有的人赞扬它的健康益处，而有的热则声称它可能有害。

大豆潜在的健康益处

1.降低胆固醇

一些研究表明，大豆可以改善胆固醇水平，尤其是“糟糕”的低密度脂蛋白胆固醇。

研究人员发现，食用大豆制品会降低低密度脂蛋白胆固醇和总胆固醇。此外，大豆富含纤维，有助于降低胆固醇。

2.提高生育率

大豆可能会改善正在尝试怀孕或接受生育治疗的女性的生育结果。在一项对36名女性进行的一项研究中，那些每天服用6克黑豆粉的女性，与不服用的女性相比，排卵和月经周期更有规律。

3.减少更年期症状

异黄酮是一类天然存在于大豆中的植物雌激素，其作用类似于体内的弱雌激素。

绝经期间雌激素水平下降，会导致潮热等症状。由于大豆充当天然雌激素，它可能有助于减轻这些症状。研究证实，大豆在更年期很是有益。

大豆可能存在的负面影响

1.对乳腺癌的影响尚不清楚

大豆含有异黄酮，其作用类似于体内的雌激素。由于许多乳腺癌需要雌激素生长，因此大豆可能会增加患乳腺癌的风险。然而，在大多数研究中并非如此。对于西方国家的女性，一项研究表明大豆摄入量对患乳腺癌的风险没有影响。这种差异可能是因为与西方饮食相比，亚洲人吃的大豆种类不同。大豆通常在亚洲饮食中全食或发酵，而在西方国家，大豆主要是加工或补充形式。与大豆补充剂相比，发酵大豆可能对乳腺癌具有更强的保护作用。

2.对甲状腺功能的影响

大豆含有甲状腺素，这种物质可能通过阻止碘的吸收而对甲状腺产生负面影响。

试管和动物研究表明，大豆异黄酮可以阻止甲状腺激素的产生。

3.对男性性激素的影响

由于大豆含有植物雌激素，男性可能会有所担心。然而，研究并未表明大豆会对男性睾酮的产生产生负面影响。更重要的是，大豆可以降低男性患前列腺癌的风险。

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