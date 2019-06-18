今天，我们来聊聊“抓周”

很多地方都习惯说虚岁，不少人生生“被大”了两岁，真是让人好笑又无奈。考考你们，算周岁，你们多少岁了？

反正育姐的年龄是保密的，不过说到“周”，你们小时候都抓过周吗？你们孩子抓周时都准备了哪些东西呢？可爱的宝宝们都抓到过什么“周”呢？

抓周，是中国传统风俗，在民间流传已久，它是小孩周岁时举行的一种预测前途和性情的仪式，是第一个生日纪念日的庆祝方式。其核心是对生命延续、顺利和兴旺的祝愿，反映了父母对子女的舐犊情深。

随着生活水平的提高，抓周这种习俗，越来越多的被许多家庭所重视，许多地方也在有组织地集体举行抓周活动，以此来庆祝宝宝的生日。

新生儿周岁时，将各种物品摆放于小孩面前，任其抓取，传统上常用物品有笔、墨、纸、砚、算盘、钱币、书籍等。

贾静雯的女儿小咘咘是个大眼萌娃，深受大家喜爱。没想到她抓周时的举动也是与众不同。奶爸修杰楷回忆起当初咘咘抓周时状况，露出为人父的自豪笑容“其实她第一个抓的是我，因为客人很多有点害怕，之后她是抓到字典，她蛮喜欢看书。”

说到书，著名作家、翻译家钱钟书先生周岁时，“抓周”就抓了一本书。当地人认为，小孩子伸手抓到的这件东西，就代表着他的志向。所以他的父亲钱基博先生就给他取名为“钟书”。而钱钟书先生也没有辜负父亲的期望，一生都“钟情于书”。

著名主持人汪涵家的小沐沐过周岁生日时，也是非常热闹，小沐沐抓到的是一个编钟，寓意是：性格活泼，能歌善舞。联想到父母，完全可以想象出小沐沐未来的才华呢。

“小笼包”陈妍希的孩子小星星抓周抓了三样，篮球、尤克里里和画笔，看来是小星星是准备运动、音乐、艺术一把抓啊。

抓周只是一项增进宝宝和父母之间感情和交流的、具有人情味的活动，所以家长们也不要太当真啦~限制了宝宝的发展就不好了。

下面列出一些抓周常用的物件，宝宝还没周岁的可以考虑起来了，仅供参考~

1.书：会读书，适合做学者、专家。

2.笔墨：会成为作家、画家。

3.印章：有权势，会做大官。

4.算盘/计算器：会当商人、会计师，适合从商。

5.钱币：将来会很富有。

6.鸡腿：有福气，表示一生将不愁吃穿。

7.尺：将来可成为设计师、建筑师。

8.葱：代表聪明。

9.蒜：代表善于计算。

10.芹菜：代表勤劳。

11.稻草：适合农事工作。

12.刀剑：能当军官、警察。

13.听筒：适合医护工作。

14.信用卡：会从事银行或者金融行业。

15.玩具汽车：会当司机或者有车的人。

16.球：爱运动，可能会成为运动员。

17.望远镜：会成为冒险家、旅行家。

18.手机/鼠标：可能会从事高科技、IT行业。

19.不倒翁：象征个性开朗，笑口长开。

20.中国结：寓意宝宝以后生活美满，家庭幸福~

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