夸孩子还在用“你真棒”? low爆了!

相比较于严厉的批评，鼓励和赞扬对孩子的身心发展更有益，于是在生活中，不少家长都尽可能地发现孩子亮点然后再大肆赞美。但是当真正想要开口赞扬孩子的时候，发现不知道要怎么说，最后千言万语变成一句话：“你真棒”~

当然除了“你真棒”，还有“你真聪明”、“真好，继续努力”等等，虽然这些浮于表面的夸赞也会让孩子非常开心和满足，但是也让他们觉得自己的成功是因为自己聪明，而不是努力的结果。更可怕的是，这类孩子往往经不起挫折，遇到一些小困难就会崩溃。

所以在生活中，爸爸妈妈们一定要选对夸赞方式，这样才能让孩子能拥抱学习和成长，理解努力对智力成长的作用，同时能有面对挫折的良好适应能力。那么哪些夸赞方式是正确的呢？

1.赞扬努力的过程

当妈妈们想要表扬孩子的时候，要尽量表扬他们获得成功的过程，而不仅仅是结果。

就比如孩子考了100分，不少妈妈都会这么夸：“宝贝这次考了100分，真棒！”但事实上应该这样：“这些日子，你每天都在认真看书，老师布置的作业也都认真完成，这次的100分就是你努力的结果，继续加油哦。”

当自己努力的过程得到表扬的时候，孩子就会明白努力才会得到赞扬，这样在未来的学习中，他们也会保持下去，甚至会挑战更难的任务，比如不满足于单科满分，而是通过自己的努力，让每科成绩都成为妈妈的骄傲。

2.赞扬注意细节

当孩子获得突破性进展的时候，一定要多注意细节，表扬的时候越细节越好。因为这样的表扬方式，会让孩子学会关注细节，而这些小细节往往就决定了成败的关键。

比如当孩子学钢琴的时候，可以这么表扬：“宝贝现在弹钢琴越来越好了，不仅节奏掌握的更好，谱子也更加熟悉，不用停下来看谱了，和以前相比进步很大啊~”

3.赞扬坚持和勇气

当孩子进行有挑战性的活动时，难免会有一些失败，这就需要孩子一直保持坚持不懈的努力，在经过多次尝试、经历无数次失败后才能成功。而在他们尝试的过程中，不要只是干巴巴的一句“加油，宝贝你可以的！”而是表扬他们的坚持不懈，比如：“失败乃成功之母，只有坚持不懈的人，才能获得最后的胜利，爱迪生发明电灯可是尝试了1600多次”。

这样的鼓励不仅不会给孩子带来太多压力，而且还会让他们更加容易坚持下来，获得成功的可能性也更高一些。

需要注意的是，在孩子坚持不懈努力的时候，他们往往也表现出不俗的勇气，所以在夸赞他们坚持的时候，也要适当鼓励勇气比如：“敢于直面困难，是最好的品质！”这会让孩子更有自信，独立走上社会时也会更加坦然。

4.赞扬创意和态度

孩子的想象力是最丰富的的，他们经常会有很多天马行空的想法，并且还特别愿意和你分享，此时一定要记得多夸夸他们的创造力，比如：“宝宝你发现了这个，真的好厉害，妈妈就想不到呢~”

除了创意还要注意孩子的态度，无论是学习、工作还是生活上，态度决定品质。当孩子完成作业后，没有急着看动画片，而是自觉地开始预习明天上课的内容，此时一定要夸赞过他的学习态度哦。

5.赞扬合作和领导能力

人类是群居动物，很多事情都需要合作去完成。能够娴熟的和别人合作，其实就是在培养孩子与人交际的能力，团结合作的能力。所以要多赞扬孩子的合作精神，比如：“你和朋友合作一起完成了今天的课外作业，这样的习惯很好，以后记得保持。”

另外如果在合作的过程中，孩子还表现出良好的领导能力，那么一定要给予表扬，因为这表示孩子有很强的责任感和领导能力，适当培养，对他们未来发展非常有利。

6.赞扬诚信和谦虚

人如果失去诚信，那么很可能会众叛亲离，所以要经常赞扬他们的诚信，以帮助孩子明白诚信的重要性，比如：“宝宝和妈妈的约定完成了，你是个讲诚信的孩子，妈妈为你高兴”。

除了诚信，谦虚也是非常重要的品质，当孩子被别人赞扬时还能保持平常心，不骄不躁，那么就要及时给予夸赞，因为只有虚心向人学习、胜不骄败不馁的心态，孩子才能在成功的路上越走越远。

所以下次再夸孩子的时候，就不要再用“你真棒”之类的词语哦~

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