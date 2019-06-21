想让宝宝乖乖洗澡？这四件事一定要做好

带宝宝洗澡可是个大难题，一到洗澡，孩子就又哭又闹，不肯洗澡，让父母左右为难。该如何让宝宝爱上洗澡，让洗澡成为一件轻松有趣的事呢？

孩子不喜欢洗澡，多半是洗澡时留下了不好的印象。让宝宝爱上洗澡，父母需要有技巧与诀窍，一起来学学吧：

一、事先准备很重要

帮宝宝做好准备工作。准备好宝宝洗澡时的毛巾，换洗衣物等等，放好温度适宜的水。在工作做完后，再帮宝宝脱衣服洗澡，防止受凉。

二、创造舒适的感觉

给小宝宝洗澡时，注意护理姿势。一手轻轻托着宝宝，正对着自己，另一只手帮助宝宝洗澡。父母家长要注意洗澡水及室内的温度，也要注意毛巾，沐浴品之类产品的安全问题，要选用没有刺激性的洗浴产品，柔软的毛巾。宝宝洗完澡后，要立即用浴巾裹着。

三、掌握宝宝洗澡习惯

父母要了解宝宝洗澡的习惯，这样能够让洗澡省心省力。如果大一点的宝宝喜欢自己给自己洗澡，那父母就可以让他自己完成。在符合的范围里，听取宝宝的意见，达到他的要求，比如宝宝选择的洗澡玩具等等。不过就算宝宝是独自洗澡，家长也要在旁边照看好孩子，适时提醒并看护好宝宝。

四、让洗澡变得有趣

给宝宝洗澡时，你可以给宝宝挑一两件洗澡时玩的玩具，陪他玩耍，跟他说话互动，或者唱歌给他听。这样，宝宝会觉得洗澡也是一项有趣的活动，也会更乐于洗澡。

洗澡小游戏推荐

洗澡时一些游戏可以让洗澡变得有趣，让孩子更乐意去洗澡。

1.玩具增添乐趣

帮宝宝洗澡的时候可以换一个大一点的澡盆，放一些宝宝喜爱的玩具陪伴宝宝洗澡。像是小鸭子，小水枪等等，也可以有盛水的器具，让宝宝自己浇到自己身上。

2.认识自己的身体

宝宝好奇，对自己的身体也是。父母在帮孩子洗澡时，可以带着宝宝认识身体的各个部位。

3.玩一玩肥皂泡

边洗澡边玩耍，能让宝宝爱上洗澡，但天气冷的时候要注意咯，不要让宝宝在水中玩耍太长时间，速战速决，以免着凉。

为孩子使用沐浴露频率不要频繁，但在用的时候，父母可以让宝宝从沐浴露中得到快乐。揉搓中沐浴露产生泡泡，父母可以为孩子示范做吹泡泡的动作，让宝宝模仿，增加洗澡的乐趣。但一定要注意，泡泡不要弄进宝宝眼睛里哦。

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