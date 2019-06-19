想顺利生娃，除了爬楼梯还可以试试这3个动作

顺产不仅对胎儿有利，对妈妈自身恢复也有好处。因此，孕期很多孕妈都会选择做些运动来促进分娩，比如爬楼梯，但除了爬楼梯，还有其它动作也很有帮助。

爬楼梯有助于分娩

有的准妈虽然已经到了预产期，但迟迟没有动作，这时候医生建议他们去爬楼梯，这样不仅能活动筋骨，还能促进宫缩，帮助顺产，而且在分娩时还能促进子宫颈尽快张开，加快分娩进程。

还可以试试这三个动作

1.背靠墙下蹲

准妈可以背靠墙面馒馒下蹲，整个动作持续10s左右，然后再慢慢起身，进行下一个动作，每次练习十个左右，这个运动可以帮助缩短分娩时间，减轻孕妈分娩时的痛苦，同时还能避免产妈因为分娩造成的会阴撕裂。

2.散步

到了孕后期，孕妈可以在早上或是晚上饭后散步，这两个时间段天气不会很热，在散步的同时可以跟胎儿进行交流，尽可能放松自心情，锻炼身体的同时还能促进新陈代谢，促进分娩。

3.盘腿坐

在安静环境下，孕妈可以试着盘腿而坐，后背挺直，尽量将足跟向内侧拉，慢慢降低两膝，这样可以锻炼骨盆的柔韧性，拉伸大腿及骨盆两侧的肌肉，促进下半身血液循环。

对于有些孕妈来说，完成这个动作比较困难。没有关系，可以先借助外界力量，比如用墙来支撑后背或是用垫子垫在大腿下，等到适应之后，再单独完成整个动作。

孕期适当运动是非常有必要的，但也要根据自身情况来决定，不要太过逞强。一开始，孕妈可以做些简单的，比如散步、爬楼梯。等到适应之后，在做些有难度的，比如盘腿坐。

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