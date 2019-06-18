怎样带孩子轻松去饭馆？记住这五招

带孩子到餐馆吃饭对父母来说可谓是一件难事，好不容易想在外面吃顿好的，放松一下心情。看见孩子又吵又闹，敲打碗筷，食物吃得到处都是，内心不免一团糟。别着急，育姐这就教大家几招：

一、提前估算时间

孩子毕竟无法长时间待在餐馆，总会感到无聊，一般最多30分钟就已经不耐烦了。家长最好能把控住吃饭的时间，当孩子吃完后给他玩具自己玩耍，吸引孩子注意力，就能让宝宝安静好一会~

二、让孩子坐在安全的位置

保证孩子的安全是首要的。每次带孩子在外面吃饭的时候，多留意上菜的位置，让孩子坐在远离。要知道服务员上菜的时候，汤菜都热得滚烫，一旦服务员不小心碰洒到，诸如砂锅、煲汤、烤盘之类，那将特别危险！

三、自备孩子专用餐具

孩子天性好奇，在外吃饭哪都喜欢摸摸碰碰，餐具不免会被孩子玩中弄倒，甚至打破。家长可以带上孩子在家里常用的餐具，既不用担心饭店的餐具不卫生，影响孩子健康，也不用时时担心。

四、选择孩子适宜的餐厅

并不是所有饮食都适合孩子食用，比如火锅，食物太烫，不适合孩子食用；日料，都是些生冷的食物，对孩子消化不利，还有寄生虫的潜在危险；快餐大多都是高热量的油炸食品，对孩子成长发育不好；川菜，则过于辛辣。

五、餐前时间：健康零食+玩

出门在外吃饭，餐馆上菜时间掐不准。等待时间一久，孩子便会无聊就开始闹腾了。父母可以事先准备一些健康小零食和玩具给孩子消磨时间，但要注意零食的量，目的是为了给孩子垫垫肚子，解嘴馋，不了对正常饮食造成影响。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)