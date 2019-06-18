大人吸烟致孩子哮喘，谈谈可怕的二手烟

这样几天，育姐看到一封奶爸的忏悔信。他是我国西南边陲一健康机构的工作人员，儿子出生7年的时间内，咳嗽哮喘反反复复地折磨着孩子，让全家人心力交瘁。可很久之后，这位奶爸才意识到孩子受了这么多苦，只是和自己的某个习惯有关。

孩子降临，喜悦却变痛苦

那是一个冬夜，可爱的宝宝小然降临到这个世界上，全家人欢天喜地，觉得冬天都暖了起来。孩子能吃能睡，健康漂亮还爱笑，然爸和妻子怀着激动和喜悦，努力学习如何做好父母小心翼翼地照顾着这个小天使。

小然1岁出头时，患上了一次“感冒”，然爸以为是普通疾病，况且孩子免疫力不强又没发烧，感冒不是大问题。可几天过去了，小然咳嗽越来越严重，开始喘息甚至喘不上气，嘴唇泛紫。然爸这意识到大事不妙，赶紧把孩子送去了医院。

医生抢救后诊断孩子患上了哮喘，诊治后出了院，可噩梦就此开始。此后七年内，小然的哮喘每个月发做一次，咳嗽反复喘息呼吸困难成了日常，妻子也无法上班，辞了职在家照顾孩子。可每每手机铃声一响起，然爸就觉得：是不是孩子又犯病了？

病因难寻，什么才是过敏诱因？

一次，小然哮喘发病严重，甚至送到医院后医生下了病危通知单，然爸心如刀绞，从事医学方面工作的他当然知道支气管哮喘是一种多么严重的疾病。它会反复发作，严重导致窒息死亡，这种恐惧笼罩在孩子生病的每一天。

所幸孩子最后没事，然爸一直以来为了减轻孩子痛苦，治愈哮喘，跑遍了所有省级医院，问过的呼吸科专家都无奈的说：引发哮喘的过敏性物质有 70 多种，一般很难确定究竟是哪一种。

小然逐渐长大，可哮喘这个病让孩子承担了亲人的过多担忧。只要稍微跑动就会喘息的他，失去了许多参与游戏的机会，童年对他来说少了许多乐趣。孩子身体素质不高、性格也变得有些自卑和封闭，然爸也无可奈何。

直到孩子小学，身体强壮起来哮喘发作次数减少，然爸悬着的心才稍微放下。

找到真凶，奶爸痛心疾首

然爸本以为孩子哮喘的事情就这样平息下去，可最近他看到几份最新的研究论文，大量的证据摆在面前，显示出儿童过敏性哮喘的主要发病诱因和过敏源是二手烟！

然爸突然就醒悟过来，孩子小的时候，全家和爷爷大伯住在一起，他们都会吸烟，然爸有时自己也会抽几支。家里不说时时刻刻烟雾缭绕，也始终有烟味。住在里面日子久了竟然也闻不到味道了，可孩子能感受到。只是小学后三口人搬离了老房子，离开了致敏原，孩子的发病率就明显降低了。

这些二手烟甚至三手烟，就是孩子哮喘的罪魁祸首。

想清楚了这些，然爸觉得自己真的很对不起孩子，为什么没能早点发现这个事实。也有点埋怨中间拜访过的那么多名医，怎么没有一个给出提示，说是吸烟导致的哮喘……

育姐看完这封信，心情很复杂。作为父母，我当然能理解给孩子治病求医的艰辛，却也忍不住心疼这个被二手烟害了的孩子。

在美国，二手烟导致 20 万～100 万患哮喘病的儿童发病次数增加，症状加重。每年约有 1900～2700 例婴儿猝死综合症，被认为与二手烟污染有关。

二手烟里含有尼古丁、一氧化碳、氰化物等有害物质，对孩子来说，他们身体的处理清洁过滤功能还不完善，于是威胁远远大于成人，会直接损害心肺。

不仅如此，二手烟还可引起儿童呼吸道疾病、中耳疾病、哮喘病发作和婴儿猝死综合征(SIDS)等。长期暴露在二手烟环境中的幼儿，可能会出现体格发育相对迟缓，容易出现情绪焦躁不安、哭闹等现象。

一些家长以为不在孩子面前抽烟就行了，这是大错特错的！

除了二手烟，还有残留在衣物家务墙壁上的三手烟，对孩子虎视眈眈。这可不是空穴来风，抽完烟后，残留在衣服、墙壁、地毯和家具等室内表面的烟草残留物，也就是“三手烟”，更是包含了氢氰酸、丁烷等十一种高度致癌的化合物！

这就意味着，如果你家有个“老烟枪”，那么除了更换被烟雾污染的室内装潢和物件，你只能选择戒烟，不在孩子身边吸烟，吸烟后少接触孩子的方法。

希望孩子们都能获得一个健康的生长环境，远离病痛！

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