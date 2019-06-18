有一个动不动就打人的爸妈，是什么样的体验？

随着城市的发展，越来越多的农村人民选择到大城市工作赚钱，孩子没人管，只能托付给在老家的爷爷奶奶、外公外婆。

这造就了大量的留守儿童，孩子们从小和长辈生活，对爸妈感到陌生，在河南的紫涵一家也是如此。四年前紫涵的母亲产下一对双胞胎女儿，由于独自无法照看，就将紫涵交给爷爷奶奶来抚养。紫涵在爷爷奶奶的呵护下健康地长大，和他们感情甚好。

但随着孩子长大，紫涵妈妈害怕她不和自己亲近，于是把孩子接回了自己身边。没想到回家竟然成为了噩梦，她和原本留在妈妈身边的妹妹待遇完全不同，经常受到妈妈的打骂，忍不住偷跑回爷爷奶奶家好几次，哭诉自己不愿和妈妈生活。

终于在18年1月，悲剧发生，紫涵被发现虐打致死，而凶手正是她的妈妈！当时紫涵小小的身体上找不出一块好的皮肤！紫涵爸爸在外打工，对家事疏于管理，虽然也曾告诉妻子要对孩子们一视同仁，可竟然发生了这种事，全家陷入悲痛之中。

中国有句老话叫做“虎毒不食子”，可一些家长因为管理不了自己的情绪，再加上孩子的调皮捣蛋，甚至有时只是个小错误，就对亲生骨肉下横手，实在可悲！

父母打孩子是情绪失控？

这样的家长还不是个例，同样是1月江苏的9岁男孩明明，独自出门玩弄丢了手机。来来回回还是找不到，他坐在雪地里大哭。回家后，母亲得知此事非常生气，她用胶布将明明的手脚、身体捆绑起来，不让他反抗！用木棍从傍晚6点打到深夜11点，打了歇歇了打，期间只给明明喂了几口水。6日一早，明明只穿着秋衣秋裤趴在自己房间冰凉的地板上，永远地闭上了眼睛……

邻居们都说，明明的母亲对别人客客气气的，但对明明却“易燃易爆”，三天两头都要打孩子，下手特别狠。甚至还有邻居哭着说，可怜的明明解脱了。这样的母亲，心肠比毒蝎还恶！

看到这样的新闻，育姐心惊肉跳。不知道孩子被打的时候，有没有哀求妈妈“别打了，我疼”。

为什么父母会对孩子狠手？除了情绪的作怪，还有一种认为孩子是自己的“所有物”的不正确心理。孩子的确是爸爸和妈妈创造出来的，但他在法律和意识都是一个单独的个体，有意识有人权。

家长应该承担起的责任是把他们教育成更好的大人，而不是像随便对待一个东西，说丢就丢，说打就打，更没有权力结束孩子的生命！

父母打孩子天经地义？

每每家长打孩子遭到劝阻，执拗的他们会反驳说“这是我的家事，我的孩子，关你什么事？”国内国外又出台了相关的《反家暴法》则是最好的依据，虐待孩子是犯法的，从法律到各方面都不被允许！

在美国，一对华裔夫妻因为开餐厅压力太大、孩子也较淘气，妈妈竟然用重拳击打女儿的头部，直到女儿吐出绿色液体才停手。等到孩子爸爸发现时，她已经没有了呼吸。随后爸爸想出在尸体上涂抹盐巴防止腐败，并藏在厨房假装报警来脱罪的“办法”。

当事情败露，两人被捕后，警方还发现孩子生前也有多次遭受虐待的痕迹。对此，孩子妈妈声称:“我被工作压垮了，我也控制不住自己。我给了她一条命！我生的孩子我怎么不能处置了？她不听话，想打想骂不是我的权利吗？”。

法官只是冷冷地回应：你被关100年也不够！

作为父母，如何管理情绪？

现实的生活里，很多时候作为家长的我们，会因为孩子的行为比如：不乖乖吃饭、不收拾玩具、不按时睡觉、顶撞你反抗你而愤怒无比。可是以暴力来解决绝对不是最好的方案，因为孩子会疼会恐惧。

他们长大了以后不会忘记你的暴力行为，即使事情细节模糊了，但那份屈辱不甘心的心情依旧刻在了心上，陪伴着他们成长，融在血液和性格里。

或许我们从小就是被自己的父母打着长大了，但希望不要把这种暴力传达到我们下一代。

如果感觉自己快气到爆炸，不如试一试下面这个步骤：

1.暂时离开孩子，去另一个房间冷静5分钟或者默念100下数字

2.用平稳的语气问孩子发生了什么

3.问孩子为什么要这样做

4.商讨解决问题的办法，说出你的意见再问问孩子的意见

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