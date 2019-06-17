产后仅半小时就参加中考，这位妈妈也太强悍了吧!

据英国《镜报》报道，非洲一名年轻妈妈在生下儿子半小时后，便参加了中考，实在是让人敬佩！

生娃半小时后，女子在病床上参加考试

据了解，这名女子名叫阿尔马兹•德瑞斯(Almaz Derese)，21岁，来自埃塞俄比亚西部的默图。她原本希望可以在分娩前完成考试，但因为斋月来临，学校考试的时间被推后了。

6月10日，在首场考试开始前，阿尔马兹就在医院里生产了。为了不耽误妻子顺利毕业，她的老公塔德斯•图鲁(Tadese Tulu)向学校申请，希望可以让阿尔马兹在医院里完成考试。最终，学校同意了。产后仅半小时，阿尔马兹就在病床上参加了英语、阿姆哈拉语和数学的中学考试。

据了解，这些试卷被武警送到医院，然后由一名警卫监考。之后两天，阿尔马兹还将去考试中心参与余下科目的考试。

对考试结果满意，新生宝宝情况良好

阿尔马兹之后在接受媒体采访时表示“因为要赶着去考试，我生孩子过程非常顺利，一点也不困难。”

目前，阿尔马兹还打算参加一个为期两年的课程，以便将来可以上大学。对于这次考试结果，她表示非常满意。另外，她刚出生的小儿子健康情况也很好。

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