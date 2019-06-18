宝宝为什么总爱扯拉袜子？揭秘缘由

宝宝到了喜欢扯拉袜子的年龄，一会把袜子拽了，一会把袜子含到嘴巴里，玩的不要太开心。家长刚重新帮宝宝穿起来袜子，宝宝又恢复了”原状”。看着宝宝淘气可爱的样子，家长真是既生气又好笑，那么宝宝为什么对袜子有如此兴趣呢？

想要光脚走路

宝宝慢慢学会走路，在这一过程中，宝宝用脚想要去感受任何东西，都想踩一踩。当宝宝光脚走路时，他感受到了之前没有的新鲜感，认为这是穿袜子得不到的感受，所以宝宝就会不再想穿袜子，有空就脱袜子。我们要注意地板光脚踩的话宝宝会着凉，父母可以在自家地板上铺上爬行垫或者泡沫垫以免宝宝脱袜子。

当做玩具玩耍

好奇是宝宝的天性，他们对一切都感到新奇，有意思。袜子在大人眼中普普通通，但在孩子眼中，就是个好玩的玩具。袜子能被自己扯的又长又细。宝宝愈发觉得有趣，便会把拽袜子这一动作当做游戏。宝宝拽掉袜子时，父母不要马上帮宝宝穿上袜子，宝宝看到妈妈帮自己穿，又拽掉，来来回回，以为父母在跟自己做游戏。可以先给宝宝一个玩具或者一个饼干，吸引孩子注意力，再偷偷帮孩子穿上袜子。

引起注意，想要关注

有的父母把宝宝留在床上，去忙自己手头上的事。这时宝宝便会感到孤独无聊，通过身上的物件或者周围的东西来引起家长的注意。对于宝宝而言扯袜子最有效，且容易做到。因为他明白扯掉后父母会过来帮他穿起来。父母平常要多关心宝宝，宝宝容易感到孤独害怕，更需要父母的陪伴。忙的时候也最好把宝宝留在自己时视线周围，让他能够看到父母。

觉得穿袜子不舒服

现在宝宝的袜子设计的花哨好看，父母喜欢把宝宝打扮的漂亮可爱，但是对宝宝而言不怎么舒适。父母在选择宝宝袜子时，最好选择全棉的材质，让宝宝感到舒适是首要考虑的因素。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)