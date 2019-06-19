宝宝爱捣蛋，教你四步摆平！

宝宝到了喜欢”捣乱”的年龄，让家长很是忧心。宝宝出现这种状况，其实很正常，宝宝在成长中会学习各种技能，难免出现破坏东西的情况。父母学会以下这4件事，宝宝会变得更乖巧：

1.站在宝宝的角度

宝宝的思想还没有跟成年人一样成熟，有着自己的思维方式。某些时候的一些行为在父母眼里是一种叛逆，但在孩子眼中却是在正常不过的事情了。父母在教育孩子时，站在孩子的角度上思考问题，去了解孩子心里的想法并且也能让父母更好地对孩子进行教育，增进孩子和父母之间的感情。

2.适宜的行为约束

宝宝对自己的行为没有约束力，自己造成的破坏不能掌控。在对世界认知探索的过程中，宝宝难免会有不听话的过程，父母不要立马强迫制止，最好是进行引导，适宜的约束宝宝的行为。假如宝宝做的事情很好，有意义，那么父母可以创造一小部分适合他的空间让他来行动，但要是宝宝做的事情只是破坏，那么就要进行约束了。

3.立下规矩

给宝宝立下规矩也是一件重要的事情。很多时候他们并不知道哪些事情能做、不能做，自己的脑海里没有概念。作为父母要告知孩子不能做的事情，防患于未然。在宝宝还小的时候，就要对孩子的行为立下规矩，鼓励孩子做出正确的行为，并且如果屡次违反，还要有惩罚的措施。

4.培养其他兴趣吸引孩子

宝宝精力旺盛，坐都坐不住，那么父母就应该用其他事物，培养孩子兴趣来吸引孩子的注意力。可以选择有意义的事情，像是画画、看书等等，既让孩子有地方来消耗精力，也能提升天赋。

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