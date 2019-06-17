幼师6分钟连踹三小孩，我们该拿什么守护孩子？

幼儿园本该是孩子学习、成长的地方，然而却总是有一些令人心寒的事情发生在这里。

广东东莞桥头镇某幼儿园的孩子乐乐最近不愿意去上学，乐乐妈感到有点奇怪，乐乐表现得似乎很害怕去幼儿园。为了弄清楚为什么乐乐出现厌学情绪，乐乐妈来到幼儿园查看监控，结果看到了令她心寒愤怒的一幕。

6分钟连踹三小孩，暴力幼师缘何发怒

6月3号上午十点左右，班级里的小朋友们似乎是在排练节目，穿着黄色衣服的小男孩正在跟身边的同伴嬉笑打闹着。突然，乐乐所在班级的蒋老师过来踹倒了黄衣男孩，并补踢了一脚，没一会儿，旁边的蓝衣孩子也被蒋老师踹了，他跌倒在前面同学的身上，蒋老师仍不停手，还在继续推搡和拉拽他。短短6分钟内，蒋老师竟然一连踹了三个小孩，还伴有推倒、打嘴巴等行为。

乐乐妈将事情在家长群中进行了曝光，家长们自然是群情激奋。特别是被踢孩子的父母，既心疼孩子遭毒打，又愤怒幼师无法无天。当家长们向校方提出查看更多监控时，遭到了拒绝。于是家长们选择了报警，在民警和当地教育局的调查下，事情的真相慢慢浮出水面。

校方的监控视频的确显示，蒋老师之前没有过打学生的行为，最近是由于她提出了辞职，但被校方以需要交接工作为名要求多干一个月，于是造成了她的极度不满，最终将自己的怒气发泄在了孩子身上。目前涉事幼师已被刑事拘留。

幼师虐童屡禁不止，问题出在哪

提起幼儿园的幼师虐童事件，我们似乎早已见惯。就在上个月，南昌市高新区的某幼儿园家长爆料称，该幼儿园的两名幼师将多个小朋友带到摄像头盲区的走廊上，强灌孩子风油精，还让孩子自扇巴掌，其行为着实令人发指。

面对这些“魔鬼”幼师，我们不禁要问，问题到底出在哪了？为什么幼师虐童越来越常见了？

1.幼师偏年轻

上文中提到的蒋老师在事发时还未毕业，是以实习生的身份在幼儿园工作的。幼师的门槛并不是很高，一些高中或中专毕业生都可以成为幼师，这就造成了幼师群体偏年轻的现状。自己在心智上尚未成熟，对于如何和孩子接触沟通也缺乏经验和技巧，因此出现孩子不听话的情况时，就容易使用打骂的手段来解决。

2.幼师素质堪忧

大部分的幼师是专科学历，一些小城市的幼师甚至是中专毕业生。不可否认，这部分学生的素质教育是相对偏低的，对于专业技能的掌握程度也是不够的。可想而知，当他们面对孩子哭闹的时候，使用暴力手段也就较为常见。

3.幼师收入不高

虽然现在幼儿园收费较高，但是幼师行业的普遍收入并不高。这就导致了优质的优势资源流失，从而使得更多幼儿园接受低年龄、低学历的低素质幼师。

4.幼儿园管理较松

随着私立幼儿园越来越多，管理方面的问题也越来越明显。在责任的划分和管理制度上都不够细致，从而造成了部分幼师自我要求较低。

5.小朋友难管教

不得不说，如今的孩子都是小“人精”，在家里已经习惯了“小王子”、“小公主”待遇的他们在幼儿园里也很难被管教，甚至还会欺负别的小朋友，让幼师极其头痛。

幼师虐童事件层出不穷，我们该拿什么守护孩子

那么面对这样严峻的情况，身为家长，我们该拿什么守护孩子，让孩子免遭毒手呢？

1.做好孩子安全的教育

有些家长为了让孩子听话，经常给孩子灌输“老师一定是对的”“一定要听老师的话”这样的思想，其实这种做法是不可取的，千万不要让孩子只会一味服从老师的命令。

其次，要明确的让孩子树立起隐私的概念，告诉孩子身体的哪些地方别人不可以碰、不可以看，要学会拒绝别人的不合理要求，包括老师在内。另外要让孩子明白，如果发生这类事情，一定要及时告诉家长。

2.选择幼儿园时要谨慎

在孩子入园前，家长一定要详细了解这家幼儿园。调查幼师的资质、打听学校的口碑，可以向孩子在这里念书的家长探探口风，听听他们对于这家幼儿园的评价。提醒大家一定要选择正规的幼儿园哦。

3.留心孩子的举止

孩子如果在幼儿园里受到了欺负，在家的行为一定有变化，家长可以留心孩子的举止。比如孩子放学后情绪低落，排斥去幼儿园，不愿意谈论幼儿园的生活，家长需要先安抚好孩子的情绪，再耐心地问清楚发生了什么。

4.坚持要求查看监控视频

现在大多数的幼儿园都有监控视频，家长们可以通过手机查看孩子的状态。不过也有不少幼儿园拒绝家长随时查看的要求，家长应坚持要求查看监控视频，力求让幼儿园做到透明公开。

5.永远做孩子的后盾

很多孩子在幼儿园受到欺负后，回家不敢告诉家长，导致家长一直蒙在鼓里，直到事态发展更严重时才能察觉。在孩子上幼儿园后，一定要告诉孩子，无论发生了什么事，爸爸妈妈都永远是他的后盾，爸爸妈妈都会帮他讨回公道的。这样孩子才会信赖父母，主动寻求父母的帮助。

愿幼儿园暴力事件不再发生，愿每一个孩子都能被世界温柔以待。

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