短片《共享爸爸》发人深省，值得每一位父亲看看

世界家庭日那天，一部短片火了，名叫《共享爸爸》。

虽然只有短短的5分多钟，但却发人深省。

故事的主人公叫威廉，在一家名叫共享爸爸的公司工作。这家公司的主营业务，就是给那些需要爸爸陪伴的家庭提供租借爸爸服务。

每一个公司员工，在上岗前都要经过严格的培训，从给宝宝换尿布到家里大小机器的维修，力求每个从公司出去的爸爸都很全能。

威廉在公司工作了3年，属于业务骨干，作为爸爸服务过两百多个家庭!

陪“妻子”生孩子、给不同的孩子开家长会……

有时候，甚至因为业务太多，会搞错自己客户的小孩闹过一些误会。

有一天，发生了一件事情，让威廉第二天就选择了辞职。

因为工作繁忙，威廉忘记了儿子的生日，当天去别的家庭当“爸爸”了，晚上走到家楼下后，透过窗户，才发现自己的同事David，顶替自己，做了自己儿子的爸爸，帮他过生日。

那一刻，威廉心里五味杂陈，他决定辞职，用更多的时间来陪伴家长。

他明白：给家人的爱不能共享，只能定制。

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每个孩子都离不开自己的爸爸

爸爸这个角色，在一个家庭中该怎么扮演?如何才能算做一个合格的爸爸?

是挣很多钱，给孩子买昂贵的玩具?穿最好的衣服?过最好的生活?

这只是大人们一厢情愿的想法罢了，

我们不妨看看孩子们怎么说。

《奇葩说》曾经有一期的辩题是这样的：一周陪伴孩子不到12小时的爸爸将被取消爸爸称号，你是赞成还是反对?”

在这期节目中，采访了几位小朋友，

“爸爸平时在家是什么样的?”

“喜欢的玩具和爸爸陪你玩一天，你选择哪个?”

“如果爸爸一周陪你少于12个小时，你就不能叫他爸爸了，你愿意吗?”

事实就是这样，纵然孩子知道你有太多不完美，但他们依然选择和你在一起。在他们心目中，自己的爸爸是无可取代，是不可或缺的!

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“忙”这种病，不是不陪伴孩子的借口

有很多爸爸都说：自己忙啊，双手忙着搬着砖，怎么抱的起自己的孩子……

有多忙呢?比比尔盖茨可能都要忙一点吧!

之前有新闻说，世界首富比尔盖茨每周2次坚持接送孩子上学。

看看，其实如果自己真的想做一件事，是不会有什么理由和借口的。

《奇葩说》中，辩手傅首尔在节目中这么说到：

有很多人都觉得：我也不想这样，但生了孩子，家庭的压力就更重了，上有老下有小，需要自己在外拼搏，为他们争取更好的生活，很多事情是无可奈何的!

的确，生活从来不留情面，但我只想说：这些爸爸们，希望你们在外面打拼都是值得的!毕竟，你们错过的可是自己孩子的成长!

《奇葩说》中另一辩手颜如晶也说：孩子的成长，像是一部连续剧，每一集是一岁，从第一集到第二十集。真的连续剧，错过了，可以回看可以重播，而孩子的每一天，错过了，就再也看不到了。

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孩子们其实想要的并不多，哪怕是玩一些简单的游戏，陪着出门走走，再不济只是一起窝在沙发上睡个午觉，他们都觉得很满足，很幸福!

所以爸爸们，爱从来经不起等待，也无法替代，爱就是要在一起，才足够有分量啊!

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