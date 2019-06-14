男童便秘长达半年，医生取出一盆寄生虫!

据英国《每日邮报》报道，喀麦隆一名4岁男童最近6个月来一直腹胀、便秘，十分痛苦，孩子被送医后，医生通过手术从其腹中取出一大盆寄生虫，让在场所有人目瞪口呆。

男童长期腹胀便秘，手术取出大量寄生虫

据了解，这名4岁男童生活在喀麦隆门丘姆区的农村。他的家人表示，孩子在半年前开始出现呕吐、胃痛、肚子肿胀等不适，最近甚至不能大便。因为家和最近的医院距离有76公里，看次病很不容易，所以一开始并没有打算就医。没想到，孩子的病情逐渐加重，直至他疼痛难忍，家人才急忙带他去城里医院。

医生检查后发现，男童的肠道里全是蛔虫，于是立即安排手术。在手术过程中，医生发现男童的肠道“已经被一堆蠕动的寄生虫堵得水泄不通”。寄生虫被取出后装了满满一盆，十分恶心。

手术后，男童的身体慢慢好了起来，脸色也红润起来。出院前，医生给男童和他的家人开了药，以免再次感染。

寄生虫感染危害大，儿童是高发人群

这起病例被登载在最新一期的《医学病例报告》期刊上。主治医生瓦里利·尼迪普·阿格波尔在文中表示，这名男孩出生后一直没有接受过驱虫治疗，这才导致他的肠道长期被寄生虫感染。如果不及时将这些寄生虫取出，会造成男童营养不良，进而出现记忆衰退、生长迟缓等问题。

据了解，寄生虫感染一般出现在卫生环境恶劣的贫困地区，2-10岁孩子是高发人群。到目前为止，全世界约有8亿人受到寄生虫病的困扰。

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