深扒幼儿“偷窃”行为背后的原因

最近有父母在后台反馈，说自家孩子上了幼儿园后，家长经常会发现书包里多出了其他孩子的物品，诸如小玩具、橡皮等等，这种随意偷拿东西的行为该如何矫正？其实，遇到这类问题，大家也不要太慌张，首先我们要找到原因，才能“对症下药”：

原因一、自制力差，占有欲强

不知道你是否有这样的经历，当自家孩子看到别人宝宝的玩具哭着闹着要，为了赶紧让孩子停止哭闹，就会把玩具拿过来。其实，这种行为就是给孩子暗示：只要自己喜欢，别人的东西就可以占为已有。

原因二、搞不清“是”与“非”

只要自己喜欢的东西就可以拿走，这是2-3岁孩子因为对“你、我”之分缺乏认识导致的结果。不懂得你我之分，孩子的主观思想就是是想拿就拿，这是一种无意识的行为，不牵扯道德，所以也不能定义孩子是“偷”。

到了四五岁时，孩子知道钱可以换来他想要的、吃的、玩具，在偷偷拿家长的钱去满足欲望时，他们并不认为这是一种错误行为，这就需要家长及时干预，帮助孩子分清“是”与“非”。

原因三、未被满足的需求

有的家长为了不让孩子养成乱花钱的习惯，会严格限制零用钱数量，甚至分文不给，如此自身强烈的欲望会让他们去偷拿家长或他人的钱物。

原因四、模仿行为

孩子的模仿能力是非常强的，如果同伴有不良行为，那么孩子很容易将这种不良行为“学到”。还有一部分孩子偷拿行为的出现，和同伴的唆使有很大关系。

原因五、满足某种感情需求

情感在心理上没有得到满足的孩子，也容易出现这种行为。比如有的父母常年工作在外，对孩子的关爱照顾甚少，孤独感、郁闷的情绪急需被填补，有的孩子会通过盲目的求得某样东西来满足，有的孩子为了拉拢同学建立友情来弥补家许情感的不足，会去偷钱给同学买些小礼品，还有的孩子为了不被受欺负，会偷钱交“保护费”给学校的“大哥”等等。

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