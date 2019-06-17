5个月宝宝咳嗽，不妨试试这些好方法~

宝宝身体还没有发育成熟，抵抗力较弱，和成人相比容易生病。宝宝感冒咳嗽并不少见，但有些新生爸妈不懂如何照料患病宝宝。今天，育姐就给大家说一说5个月宝宝咳嗽的相关事宜和护理要点，赶紧来学习~

5个月宝宝咳嗽的常见原因

5个月宝宝咳嗽通常有以下几个原因：

1.支气管炎

病毒或细菌侵入气管后会引发支气管炎，进而出现咳嗽症状。这种咳嗽通常会很厉害，有的宝宝病情严重时会咳个不停，甚为痛苦。

2.积食

宝宝吃得太多出现积食也会咳嗽。可以给宝宝喂适量的温水，这样有助于身体康复。

3.风寒咳嗽

宝宝身体受凉后常常会引起风寒咳嗽，主要表现有：畏寒、怕冷、舌苔发白、怕风，流清水鼻涕或不流鼻涕，咳嗽时有白色泡沫痰或无痰。

4.风热咳嗽

宝宝内热重或受热邪后会患上风热咳嗽，出现口唇和舌尖发红、眼屎增多、有黄色脓痰、流黄脓鼻涕、口臭等症状。

5个月宝宝咳嗽的正确应对姿势

5个月宝宝咳嗽，可以试试冰糖雪梨汁，冰糖和雪梨具有化痰止咳的功效。另外，给宝宝喝葱白水或银耳冰糖雪梨水也是可以的，如果宝宝感冒咳嗽得比较严重，则需要就诊，必要时要用药。

找到咳嗽的具体病因后，就要耐下心来好好护理宝宝。通常来说，大多数患儿得的都是一些常见疾病。这些常见疾病很多都是自愈性疾病，大家只要应对得当，还能有效提高宝宝身体抵抗力。

碰到5个月宝宝咳嗽，新手父母确实容易感到棘手，不过今天这篇文章一定能帮到大家，让宝宝早日康复~

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