孩子便秘很困扰，及时治疗很必要

对孩子来说，便秘确实是生活中最大的困难之一。很多便秘的孩子每天晚上会因为肚子疼而尖叫，但只要父母对便秘足够的理解，就能够帮到他。

便秘的原因

正常情况下，婴儿每天大便四次，学步期的孩子每天大便两次。一般来说，大便坚硬、疼痛或非常大都是便秘的信号。尽管有些父母羞于谈论孩子的排便习惯，但研究表明，三分之一的婴儿曾短暂便秘，约有二十分之一的婴儿曾便秘长达数周或更长时间。

有时候孩子们会因为一些不常见的疾病而便秘，比如脊髓缺陷、乳糜泻(一种由食用谷蛋白和类似蛋白质引发的自身免疫性疾病)、铅中毒或甲状腺疾病。但大多数人从幼儿时期开始，就陷入了排便困难的恶性循环。整个循环的起因并不总是很清楚，尽管一项研究报告称，对牛奶的不耐会导致婴儿便秘。事实上，有时便秘的发作可能是由孩子生活中的其他压力引起的，比如兄弟姐妹的出生或父母之间的冲突。

一些专家将消化问题归咎于膳食纤维不足、运动不足和饮水不足。但有趣的是，改变孩子的饮食并没有想象中那样在治疗便秘方面发挥作用。为患有暂时性排便问题的孩子提供富含纤维的食物，比如李子或葡萄干，可以帮助他们排便，但对于患有严重慢性疾病的孩子来说，并没有显示出这些食物有什么作用。一旦排便变得非常痛苦，许多孩子就会在想要排便的时候跳一种“便秘舞”——孩子走起路来很吃力，前后摇晃着，僵硬地交叉着双腿，摆出各种奇怪的姿势，他们这样做的原因是想通过挤压括约肌来防止自己排便。随着时间的推移，大肠变得更加膨胀，无法恢复到正常大小。

便秘的治疗

治疗从“清除”开始，最初的清除阻塞过程可能需要几个星期，其目的是逐步清除结肠内积聚的硬粪便。不幸的是，许多慢性便秘的幼儿需要两个多月的强化泻药治疗才能取得效果。

在极少数情况下，泻药没有足够的帮助，孩子可能需要进行内窥镜检查，在这种检查中，一个软镜通过直肠插入结肠，医生分解并提取粪便。这一过程通常由儿童胃肠科医生在儿童处于镇静状态下进行。

通过治疗，孩子的结肠可以恢复到正常大小和形状，在治愈的同时继续这种治疗是至关重要的，就像糖尿病孩子需要胰岛素或哮喘孩子需要吸入器一样。一般来说，儿科医生建议在清理后至少持续三个月的药物治疗，比如每天低剂量的泻药。然而研究表明，许多儿童需要更长时间的治疗，有的可能需要几年。但是，即便进行了清理和长期治疗，也只有大约三分之一的儿童在一年后完全治愈，这也突出了便秘的慢性性质。

常用的方法

医生们依靠这四种治疗方法来帮助孩子们，让他们的系统回到正轨。但目前没有确定一个单一的最佳方法，所以可能需要尝试不止一个。

米拉克斯：一种非处方泻药，能使肠道水润，使肠蠕动变软。优点是它没有味道，不会引起孩子们的抵触，可以溶解在任何饮料中，不会导致腹胀，在长期研究中非常有效。缺点是只有在喝满杯的液体时才有效，每次使用前都需要混合。

镁乳：和米拉克斯一样，这是一种非处方泻药，可以增加肠道中的水分，从而导致肠道运动变软。它的优点是预混的，只需要少量即可，在长期研究中通常是有效的。缺点是许多孩子不喜欢它的味道(三分之一的孩子拒绝喝它)，另外，它可能对患有肾病的孩子造成威胁。

乳果糖：一种不能消化的糖，能把水吸入肠道。优点是儿童只需要喝少量的水就可以发挥作用，它会促进肠道中有益细菌的生长。缺点是有些孩子可能会觉得这种味道太甜了，众所周知，它会引起胀气疼痛，并且只能通过处方才能买到。

灌肠：一种直接插入直肠引起肠蠕动的OTC盐溶液。优点是它见效快，可以分解阻碍肠道运动的硬大便。缺点是对儿童来说有点不舒服，不适合长期治疗，也不能清理整个肠道。

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