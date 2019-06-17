让睡渣宝宝安睡整夜的小窍门

对于白天疲惫不堪的父母来说，让孩子好好睡觉至关重要。经过几个月的母乳喂养，你可以在晚上给孩子断奶，但如果你在孩子还没准备好之前就开始断奶，你会被孩子饥饿的尖叫声吵醒。尝试一些睡眠习惯和规律，找出让宝宝入睡有效的方法。虽然你不能为熟睡的宝宝制定时间表，但你可以记录下宝宝最有可能睡着的时间。下面，就给大家分享让睡渣宝宝安睡整夜的小窍门：

创造合适的环境

你不能训练孩子整夜睡觉，但你可以创造适合睡觉的环境。卧室应该安静，光线昏暗，足够暖和但不闷热。你可以通过轻轻摇动、唱歌、洗个热水澡或一起躺在床上的方式让宝宝放松。合适的玩具和床可以让宝宝入睡，你也可以给宝宝一个充满爱的晚安亲亲。

先改变自己

有时候宝宝就是因为不累才睡不着觉，如果孩子不困，你的所有尝试就会失败。为了最大限度地增加孩子夜间入睡的概率，你可以根据孩子自然睡眠的时间来安排你的时间表。如果你是母乳喂养，你可能会发现孩子在一天的第二次喂养后打瞌睡，但第三次完全清醒，那么你就可以计划将第二次喂养后的时间当做休闲时光。在试图改变孩子的习惯之前，先改变你自己的计划，毕竟你可以计划自己行程，但你的孩子不能。

父母要尽量放松

有些宝宝在5~6个月大的时候就开始整晚睡觉了，有些甚至在学步期还经常醒来。这与孩子的性格有关，有些孩子比其他孩子更焦躁不安，更容易被唤醒。这些孩子总是难以入睡，不幸的是，父母由于没有充足的睡眠而变得压力越大，孩子就会越焦躁不安。尽量让自己放松，然后孩子就可以睡整夜了。

养成好习惯

养成睡前的好习惯能帮助你的孩子学会放松。吃点零食、讲个故事、拥抱一下、听首歌，这些都能让孩子意识到现在是休息的时候了。轮流和老公把孩子放到床上，这意味着你们可以轮流陪伴孩子，这样孩子不会只把你们中的一个和睡觉联系在一起。

一些专家提倡让宝宝“哭出来”，对一些宝宝来说，这是有效的。你把孩子放下，离开房间，婴儿哭了几分钟就睡着了。但有些孩子会变得越来越不开心，当这种情况发生时，他会变得愤怒。如果宝宝在你离开后哭了十分钟以上，你就必须尝试另一种方法。

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