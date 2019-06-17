“坑娃神爹”排行榜，看完好气哦

正如大家调侃的，虽然常说父爱如山，但是很多时候父爱如山体滑坡。生活中，有不少父亲经常忘了自己的职责，没有扮演好“爸爸”这个角色，结果给孩子的成长和健康都带来不好的影响。这里就为大家盘点7种最坑娃的爸爸，杀伤力是从弱到强来排列，不过估计不少妈妈第七名就已经忍不了了：

第7名：喜欢抽烟的爸爸

可能因为压力，或者是为了耍帅，不少男性都会染上抽烟的习惯，而这种习惯严重威胁到自己和身边人的健康。众所周知，香烟在燃烧的过程中，会产生3000多种化学物质，这其中绝大多数对健康不利。

有研究证明，爸爸经常在家里抽烟，孩子患支气管炎和肺炎变高，而且患病率和爸爸抽烟频次成正比关系。此外香烟释放出来的化学物质还会让孩子呼吸道粘膜变敏感，哮喘几率变高。而如果在吃饭的时候抽烟，还会让孩子出现厌食的情况。

除此以外，爸爸抽烟还会影响到孩子的学习成绩，这是因为香烟中有很多有害物质会影响他们的学习能力，尤其是尼古丁，会使孩子的阅读、数学和推理平均成绩越来越低。

建议：抽烟有害健康，不仅是抽烟者本身，身边人也会大受其害。所以说一定要想办法戒烟，即便是戒不掉也要减少抽烟频次，并且不要在家里或者孩子面前抽。

第6名：大男子主义的爸爸

有些爸爸有大男子主义，主要表现为控制欲特别强，不管什么事清都要听自己的，完全不尊重孩子的想法。虽然这样的父亲会让孩子变得特别听话，但是也让孩子变得缺乏自信、性格懦弱，并且会产生“我不会”“我不行”“我不好”的心理。

此外，大男子主义的爸爸大多习惯高高在上，这会给孩子不小的压力，亲子关系也会存在不小的间隙。而且如果是男孩，那么他们也可能有样学样，把自己变成父亲的翻版，也成为了家里的独裁者。

建议：孩子也是独立的个体，要给予他们足够的尊重，允许他们做自己喜欢做的事情，给他们表现的机会等等，这样他们才会慢慢挖掘出自己的潜在能力。

第5名：喜欢玩手机的爸爸

生活中有不少爸爸上班忙，下班了更忙，一回家就窝在沙发里吃鸡、荣耀，此时的妈妈又要做饭又要带娃，只能喊爸爸帮下忙，结果他眼皮都不抬一下，还是不动如山的坐着；上厕所也要抱着手机，一待就是半小时。

只顾手机不管孩子和老婆，这其实也是一种冷暴力，妈妈们会累觉不爱，而孩子也会觉得爸爸在敷衍自己，慢慢的也就不喜欢这个爸爸，亲子关系也会有了隔阂。

此外孩子的习惯大多来自于成人，如果爸爸整天都抱着手机，那么孩子也会慢慢喜欢上电子产品，而他们的自控能力比较差，时间久了很容易沉迷其中无法自拔，这对于他们的视力发展、人际交际以及学习都非常不利。

建议：游戏好玩，但绝对没有家庭重要，别让妈妈和孩子有“手机更重要”的感觉。

第4名：脾气暴躁的爸爸

孩子的学习能力很强，这其中就包括性格。如果爸爸是个暴脾气，稍不顺心就打骂孩子，那么孩子就可能有样学样，遇到类似的情况，也会通过生气、打骂来发泄。

当然还有另一种情况，因为爸爸非常暴虐，孩子会长期处于恐惧中，并且慢慢形成卑微、懦弱的性格，这样的孩子大多比较孤僻不爱说话，而且还缺乏自信心，甚至还会有严重的心理创伤。

建议：一定要收敛自己的情绪，尤其是面对孩子，不要动不动就用暴力辱骂来解决问题。要记得，陪孩子的成长就像牵着蜗牛散步，一定要有耐心。

第3名：说话不算数的爸爸

对于小孩子来说，爸爸是高大威猛的，他说的每一句话都如同圣旨一般。然而生活中，有太多说话不算数的爸爸。比如答应孩子出去玩，结果总是以时间紧、工作忙为理由爽约，有些甚至直接哄骗来搪塞孩子，觉得他们还小，没太大影响。

这样的欺骗，一次两次孩子还会原谅，次数多了爸爸高大威猛的形象就会逐渐崩塌，慢慢的也就失去了威信。更可怕的是，孩子也会染上撒谎的坏习惯，这直接影响到孩子的品质和前程。

建议：如果希望孩子成为守信的人，大人就要先做好榜样，答应孩子的事情就一定要做到。如果连最信任的爸爸都说话不算数，这个世界上还能相信谁呢？

第2名：神龙见首不见尾的爸爸

从古至今，中国就有男主外女主内的思想，而这也让不少爸爸当起了家庭生活里的“甩手掌柜”，把孩子完全丢给妈妈们管。可是对于孩子来说，妈妈只能给孩子提供偏“娘”的教育，不能提供来自爸爸的阳刚之气。

生活中，如果父亲总是缺席孩子的成长，那么男孩很容易缺少阳刚之气，变得有些娘炮，而女孩则不得不承担起一部分爸爸的角色，变得有些man，也就是所谓的女汉子。

建议：多陪陪孩子，尤其是爸爸，要经常和孩子聊聊天，了解他们的快乐和烦恼。双休日尽量不要加班，带着孩子出去走走，增加和他培养感情的机会。如果是异地无法见面，那么记得每天和孩子开个视频，让他感受到你在关心他。

第1名：不疼爱妈妈的爸爸

父亲代表的是坚强和力量，所以在孩子眼里，父亲应该能保护自己和妈妈，当然这个年代没有打打杀杀，保护的方式就是疼爱妈妈。而当爸爸用行动做出爱的示范时，孩子就可以学到什么是爱，怎么去爱。

而如果爸爸妈妈经常起冲突，并且因此吵架甚至大打出手，那么孩子很容易产生恐惧心里，并且还可能因此出现问题行为和心理失衡。而且因为起矛盾时，妈妈大多是弱势一方，当看到妈妈伤心哭泣的时候，孩子会用自己的方式安慰她。

当妈妈因为孩子安慰而情绪好转时，孩子就会顶替爸爸承担起让妈妈快乐的责任，但是对孩子来说，他还没有足够的心智和能力承担这个责任，时间久了就会出现各种心理问题。

建议：爸爸要和妈妈保持良好的关系，要体谅妻子带娃、持家的辛苦，遇到矛盾的时候要冷静解决，即便是出现争吵也尽量躲着点孩子。

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